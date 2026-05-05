Petr Kminiak

Un speaker suisse primé pour une approche inédite, analyser et traduire en direct l'influence d'un espace sur ses occupants et les décisions

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Masterhausen, Allemagne (ots)

Un expert immobilier suisse révèle le langage des espaces sur scène à Mastershausen

Un conseiller bernois récompensé pour son approche unique du dialogue avec les lieux

Petr Kminiak a reçu l'Excellence Award lors de l'International Speaker Slam pour une performance qui a rendu perceptible la communication invisible des bâtiments.

Le conseiller stratégique en immobilier Petr Kminiak, basé à Berne, a remporté le 28 avril 2026 le prestigieux Excellence Award lors de l'International Speaker Slam à Mastershausen. Face à 120 intervenants issus de 18 nations, il a su convaincre le jury ainsi qu'un public international avec un sujet aussi inhabituel que fascinant : la communication directe avec les lieux.

Cet événement compte parmi les scènes les plus exigeantes pour les orateurs professionnels. Chaque participant dispose de quelques minutes seulement pour transmettre un message complexe de manière claire et percutante. Suivie par un public spécialisé sur place et diffusée en direct auprès de plus de 100 000 spectateurs sur cinq continents, la manifestation offrait une plateforme idéale pour porter le message singulier de Kminiak.

Son intervention s'apparentait moins à une conférence qu'à une démonstration en direct de sa méthode. Plutôt que de rester dans l'abstrait, il est entré en interaction directe avec l'espace lui-même. En analysant la " signature " du lieu, il a traduit ses perceptions en messages concrets, offrant au public des clés de compréhension immédiatement applicables. Le silence dans la salle, suivi d'une réaction émotionnelle marquée, a témoigné de l'impact de cette approche, tant auprès du jury que des spectateurs.

La thèse centrale de Kminiak repose sur l'idée que les espaces possèdent une dimension propre et influencent activement les individus. " Notre environnement agit en permanence sur nous. Un lieu peut nous soutenir ou nous freiner ", explique-t-il. " Apprendre à comprendre cette dimension permet de transformer un espace en un levier de bien-être et de réussite. " Cette approche, développée au fil des années, constitue le socle de son activité. Il accompagne la valorisation de biens immobiliers, optimise l'attractivité d'hôtels et aide des particuliers à adapter leurs espaces de vie à leurs besoins.

Visiblement ému, il a commenté son succès après la remise du prix : " C'est unique, je ne m'y attendais pas. "

À propos de Petr Kminiak

Petr Kminiak est conseiller stratégique en immobilier et conférencier basé à Berne. Il est spécialisé dans l'analyse et l'optimisation de la " signature " des biens immobiliers complexes et haut de gamme, afin d'en révéler pleinement le potentiel. Grâce à son approche distinctive, il accompagne les propriétaires dans l'optimisation des ventes, l'amélioration des performances d'exploitation et l'adaptation des espaces aux besoins de leurs utilisateurs.