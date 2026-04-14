MonBureau SA

David contre Goliath : une petite PME française candidate au prix PME face aux géants du e-commerce en Suisse

Saxon (VS) (ots)

Ils s'appellent Brack, Nespresso, HORNBACH ou Media Markt. L'initiative de MonBureau SA, PME spécialisée dans le mobilier de bureau professionnel, qui faisait partie des nominés pour le Digital Commerce Award 2026, prix de référence dans le commerce en Suisse.

Dans la catégorie B2B Industrie & Fabricants, monbureau.ch prouve qu'une petite structure peut rivaliser avec les grandes enseignes nationales. Sa recette ? Une approche radicalement simple : une boutique en lin clair et transparent, livraison et montage inclus. Sans surprise, sans complications.

Un modèle qui séduit de plus en plus d'entreprises Suisses et de quête d'efficacité pour équiper leurs bureaux.

La cérémonie de remise des prix aura lieu prochainement. Les résultats sont attendus avec impatience.

Découvrez les nominés : https://digital-commerce-award.ch/nominations-2026/