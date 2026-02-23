Hotel Rauriserhof

Der Rauriserhof – Winter-Pionier im Nationalpark Hohe Tauern

Rauris (ots)

Das 4-Sterne-Superior Hotel Rauriserhof ist dem klassischen Winterurlaub immer einen Schritt voraus. Inmitten des Nationalparks Hohe Tauern setzt die Familie Mayr auf ein Konzept, das Skifahren, Wandern und Wintererlebnis harmonisch vereint.

»Wir waren mit unserem Fokus auf das Gesamterlebnis Winter schon vor zehn Jahren Trendsetter«, erklärt Hotelierin Sandra Mayr . »Heute schätzen unsere Gäste genau diese Vielfalt und unsere besondere Naturverbundenheit.«

Das Herzstück des Angebots ist das hoteleigene Wochen-Aktivprogramm. Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern verfügt der Rauriserhof über zwei eigene, staatlich geprüfte Wanderführer. Das Programm umfasst:

Geführte Vielfalt: 8 bis 10 wöchentliche Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

8 bis 10 wöchentliche Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Schneeschuh-Abenteuer: Entdeckungstouren in die unberührte Stille des Nationalparks.

Entdeckungstouren in die unberührte Stille des Nationalparks. Romantik & Spaß: Abendliche Fackelwanderungen und Rodelpartien im Talschluss Kolm Saigurn.

Abendliche Fackelwanderungen und Rodelpartien im Talschluss Kolm Saigurn. Neues ausprobieren: Langlauf-Schnupperkurse auf bestens präparierten Loipen.

Das Hotel fungiert dabei aber auch als Rundum-Sorglos-Partner: Vom Verleih von Wanderstöcken, Gamaschen und Schneeschuhe bis hin zur fachkundigen Beratung ist alles vorhanden. Nach einem aktiven Tag in den Bergen genießt man zurück im Hotel Regeneration für Körper, Geist und Seele. Die Rauriserhof Verwöhnpension überzeugt mit regionaler Kulinarik, während der Wellnessbereich mit Wärme und Wasser die Muskeln lockert.

Wer das Raurisertal besucht, entscheidet sich bewusst gegen Hektik und für ein tiefes Eintauchen in die Natur. Das 4-Sterne-Superior Hotel Rauriserhof bietet dafür den perfekten Rahmen – mit Kompetenz, Leidenschaft und echter Gastfreundschaft.

TIPP: Winter-Sonnenwandern »6=7« vom 28.02. bis 06.04.2026: 7 Nächte ab Euro 954,– pro Person inklusive Rauriserhof Verwöhnpension und Wochen-Aktivprogramm.