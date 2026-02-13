Kirchner Museum Davos

Erstmals: Kirchner Museum Davos zeigt Kirchner und Picasso

Davos (ots)

Vom 15. Februar bis 3. Mai 2026 präsentiert das Kirchner Museum Davos erstmals eine umfassende Gegenüberstellung von Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso. Die Ausstellung vereint rund 100 Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken aus bedeutenden internationalen Museen und Privatsammlungen. Kern der Ausstellung ist der künstlerische Dialog zweier prägender Protagonisten der Moderne. Damit geht fast hundert Jahre nach Kirchners Tod in Davos ein grosser Wunsch des Künstlers in Erfüllung.

«Kirchner und Picasso haben sich nie persönlich getroffen – ihre Werke haben die Moderne aber wie kaum zwei andere Künstler geprägt. Die Ausstellung zeigt ihre Gegensätze ebenso wie überraschende Nähe und Kirchners bewusste Auseinandersetzung mit Picassos Werk», erklärt Kuratorin Katharina Beisiegel, Direktorin des Kirchner Museum Davos. Dieser Dialog macht den Kern der Ausstellung aus. Das Mediendossier können Sie hier herunterladen:

www.kirchnermuseum.ch/medien-1/

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Montag geschlossen.