Project Switzerland : 20 entrepreneurs de premier plan rejoignent une initiative nationale pour propulser les prochains leaders technologiques du pays

Zurich, Suisse (ots)

Aujourd'hui marque le lancement de Project Switzerland, une initiative nationale visant à garantir la souveraineté technologique et la prospérité à long terme du pays en formant la prochaine génération de leaders mondiaux. Bien que la Suisse soit à la pointe de l'innovation, cette initiative comble une lacune importante : l'expertise spécialisée nécessaire pour transformer un succès local en un poids lourd mondial.

Le projet met en relation 20 des entrepreneurs les plus prospères de Suisse - y compris des fondateurs de licornes et des serial entrepreneurs - avec des scale-ups à forte croissance. Cela crée un environnement unique où les pairs peuvent échanger et partager leurs expériences stratégiques.

" La Suisse est forte en innovation technique, mais nous manquons d'un véritable vivier de dirigeants opérationnels sachant comment gérer les phases de croissances ? ", explique Bettina Hein, entrepreneuse tech en série et Role Model pour Project Switzerland. " Project Switzerland est le lieu où l'on apprend à croitre. "

Une task force nationale engagée à transmettre son expérience

Le coeur de l'initiative repose sur un groupe de " 20 Role Models " à l'origine de certaines des plus grandes réussites technologiques suisses - des personnalités ayant bâti des entreprises valorisées au rang de licorne ou dépassant les 100 millions de francs de chiffre d'affaires. Parmi eux figurent :

Samuel Müller : CEO et cofondateur de Scandit

Bettina Hein : Entrepreneuse Tech en série

Tobias Rein : Cofondateur de GetYourGuide

Olivier Gaudin : CEO et fondateur de SonarSource

Adrien Treccani : Serial Entrepreneur, fondateur de Metaco

Vincent Bieri : Cofondateur de Nexthink

Ces leaders apportent un soutien direct pour aider les jeunes entreprises à éviter les erreurs coûteuses qui font souvent dérailler la croissance. " Il est important de redonner à la communauté et d'aider les autres à éviter les pièges que nous avons rencontrés en propulsant Scandit vers un succès mondial ", déclare Samuel Müller.

Programme et candidatures

Project Switzerland cible des scale-ups à haut potentiel, basées en Suisse, et disposant des fondations nécessaires pour une expansion internationale rapide.

" Nous recherchons des fondateurs ayant une ambition mondiale et la volonté d'apprendre de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin ", affirme Michael Sauter, responsable de Project Switzerland. " Il s'agit de transformer des leçons individuelles en une force collective pour l'ensemble de l'écosystème suisse. "

Le programme de 12 mois comprend :

Un accès direct aux 20 Role Models (au moins deux heures de mentorat mensuel).

Des mises en relation sur mesure ( matchmaking ) axées sur les défis d'exécution, tels que l'expansion internationale et le leadership de haute performance.

) axées sur les défis d'exécution, tels que l'expansion internationale et le leadership de haute performance. Un accès à vie à une communauté exclusive d'alumni composée d'entrepreneurs d'exception.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 février 2026. Les investisseurs, membres de conseils d'administration et acteurs de l'écosystème peuvent nominer des scale-ups sur project-switzerland.ch. Les entreprises sélectionnées seront annoncées le 31 mars.

À propos de Project Switzerland

Initiée par la Fondation Deep Tech Nation Switzerland, cette initiative est soutenue par une coalition comprenant HSG START Accelerator, Swiss Startup Association, SICTIC, Startup Days, Fongit et Follow the Gradient. L'Université de Saint-Gall apporte son soutien scientifique pour identifier les modèles éprouvés de réussite du scaling suisse.

Pour plus d'information : project-switzerland.ch

À propos de Deep Tech Nation Switzerland

La Fondation Deep Tech Nation Switzerland est une initiative privée à but non lucratif, soutenue par des entreprises, des fondations et des universités de premier plan. Agissant comme un catalyseur neutre, elle façonne l'avenir de la Suisse pour permettre aux acteurs de créer, de passer à l'échelle et d'investir.

" La Suisse est championne du monde de l'innovation, mais notre plus grand défi demeure le déficit de croissance (growth gap). Nous avons lancé Project Switzerland pour connecter l'expertise de nos entrepreneurs les plus performants en matière de mise à l'échelle avec la prochaine génération de fondateurs, garantissant ainsi la souveraineté technologique et la prospérité à long terme de la Suisse. " - Joanne Sieber, CEO de Deep Tech Nation Switzerland

Pour plus d'information : deeptechnation.ch