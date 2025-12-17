WirtschaftsWoche Gipfeltreffen der Weltmarktführer 2026 am 4. und 5. Februar 2026

WirtschaftsWoche

Am 4. und 5. Februar 2026 wird Schwäbisch Hall erneut zum Zentrum wirtschaftlicher Vordenkerinnen und Vordenker, wenn die WirtschaftsWoche zum renommierten Gipfeltreffen der Weltmarktführer einlädt. Unter dem Leitmotiv "Von den Besten lernen" treffen sich über 600 Spitzenkräfte aus Industrie, Politik und Wissenschaft, um zukunftsweisende Strategien zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu entwickeln. Die Veranstaltung gilt längst als Impulsgeber für den deutschen Mittelstand - als Dialogforum, Innovationsschmiede und exklusives Netzwerkformat zugleich.

2026 soll endlich das Jahr des Aufschwungs werden - ein Jahr, in dem sich nicht nur die Stimmung dreht, sondern die Wirtschaft wächst. Und zwar mit einer Eins vor dem Komma. Gelingt Deutschland nach drei Jahren Stagnation endlich der Ausbruch?

Diese Frage brennt sicherlich allen Unternehmen unter den Nägeln; und sie ist verbunden mit vielen anderen Fragen, die teils wie Schicksalsfragen der deutschen Wirtschaft daherkommen:

Gelingt es der deutschen Wirtschaft, vor allem in den Schlüsselbranchen Auto und Maschinenbau, die Vorreiterrolle zu behaupten?

Auto und Maschinenbau, die Vorreiterrolle zu behaupten? Geht die Deindustrialisierung ungebremst weiter - oder kann Deutschland den Trend stoppen?

ungebremst weiter - oder kann Deutschland den Trend stoppen? Eskaliert der Handelskrieg erneut - und bleiben die USA der ruppige und unberechenbare Partner?

erneut - und bleiben die USA der ruppige und unberechenbare Partner? Wie gelingt es deutschen Unternehmen, mit der zunehmenden Konkurrenz aus China fertigzuwerden? Und wie werden neue Märkte erschlossen?

fertigzuwerden? Und wie werden neue Märkte erschlossen? Sind Deutschland und Europa resilienter und weniger abhängig geworden?

Spielen wir bei den neuen Technologien vorn mit - oder schauen wir zu? Und wie bauen wir - etwa im Bereich Defense Tech - an den Ökosystemen der Zukunft?

