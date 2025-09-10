Tongji University School of Economics and Management

Tongji SEM belegt weltweit den 8. Platz im FT 2025 Master in Management Ranking

Shanghai

Am 8. Septemberveröffentlichte die Financial Times ihr 2025 Global Master in Management Ranking. Die Tongji University School of Economics and Management (Tongji SEM) hat einen historischen Durchbruch erzielt und ist weltweit auf Platz 8 geklettert — damit hat sie zum ersten Mal den Sprung in die globalen Top-10 geschafft und hält sich seit vier Jahren in Folge unter den Top-25.

Das Programm schnitt bei den Schlüsselindikatoren hervorragend ab: Es belegte weltweit Platz 1 in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, und drei Jahre lang fanden 100 % der Absolventen innerhalb von drei Monaten eine Anstellung. Außerdem belegte es Platz 13 beim Career Service und Platz 14 beim Career Progress. Nahezu 90 % der Studierenden gaben an, ihre Studienziele erreicht zu haben, darunter verbesserte Managementfähigkeiten und eine breitere globale Perspektive. Darüber hinaus wurde das Alumni Network Rank weiter ausgebaut — Alumni-Ressourcen auf fünf Kontinenten bieten aktuellen Studierenden und Absolventen kontinuierliche Karriereunterstützung, Kooperationsmöglichkeiten und interkulturellen Austausch.

Dieser Erfolg ist auf die starke Internationalisierung, das praxisnahe Lernen und die ESG-Integration der Tongji SEM zurückzuführen. Das Programm wird in englischer Sprache und in verschiedenen Kohorten unterrichtet. Die Tongji SEM hat Partnerschaften mit über 100 führenden Business Schools in mehr als 30 Ländern weltweit geschlossen und bietet vielfältige internationale Austauschprogramme an, darunter Doppelabschlussprogramme, Semesteraustausche und Sommerschulen im Ausland, mit jährlich mehr als 300 Studienplätzen im Ausland.

Im Jahr 2024 gründete die Tongji SEM ihren ersten Campus im Ausland in Berlin, wodurch sie ihr globales Bildungsökosystem erweiterte und den Studierenden die Möglichkeit bot, eine globale Perspektive zu entwickeln. Darüber hinaus startete die Schule das erste Innovative Practice & Action Learning (IPAL)-Projekt in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie JD Digits Industrial, YTO Express und Transsion Holdings, um die Innovations- und Problemlösungsfähigkeiten der Studierenden zu fördern.

Dieser Sprung in der Rangliste ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements der Tongji SEM für eine studierendenzentrierte und qualitätsorientierte Bildungsphilosophie. Er bestätigt auch die Mission der Hochschule, Managementtalente auszubilden, die sich mit den chinesischen Geschäftspraktiken bestens auskennen und auf globale Führungsaufgaben vorbereitet sind. Die Tongji SEM ist von AACSB, EQUIS und CAMEA akkreditiert und engagiert sich weiterhin für die Förderung global wettbewerbsfähiger Talente, die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und die Funktion als Brücke zwischen China und der Welt im Bereich der Managementausbildung.

