SodaStream Switzerland GmbH

Nachhaltigkeit zum Mitnehmen: SodaStream präsentiert die stylische Fizz&Go-Flasche für unterwegs

Pünktlich zum Earth Month und passend zur Outdoor-Saison bringt SodaStream frischen Schwung in die mobile Nachhaltigkeit: Mit Fizz&Go launcht das Unternehmen die erste Edelstahlflasche, in der Leitungswasser direkt aufgesprudelt und ohne Umfüllen mitgenommen werden kann – praktisch, stylisch und umweltschonend.

Die Flasche steht für den Wandel hin zu wiederverwendbaren, alltagstauglichen Lösungen, ob im Büro, beim Sport oder unterwegs. Ein weiterer Schritt in SodaStreams Engagement für nachhaltigen Konsum.

Alle weiteren Informationen finden Sie in der beiliegenden Pressemitteilung. Für Rückfragen und Hintergrundgespräche stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Lucas Mörgelin

SodaStream (Switzerland) GmbH Bösch 67 6331 Hünenberg sodastream@brandaffairs.ch www.sodastream.ch