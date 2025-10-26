PRESSEPORTAL Presseportal Logo

SodaStream Switzerland GmbH

Pressemitteilung: Dank SodaStream spart das Locarno Film Festival 35’000 Einwegflaschen

Das Locarno Film Festival hat bei seiner 78. Ausgabe einen neuen Nachhaltigkeitsstandard gesetzt: Gemeinsam mit SodaStream als offiziellem Wasserversorger wurden 35’000 Einwegflaschen ersetzt.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • 35’000 Einwegflaschen ersetzt durch SodaStream-Systeme
  • Erste Partnerschaft dieser Grössenordnung von SodaStream im Kulturbereich
  • Elf Tage durchgehende Versorgung von Besucher:innen, Gästen und Mitarbeitenden mit lokal aufgesprudeltem Wasser

