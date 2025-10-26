SodaStream Switzerland GmbH

Pressemitteilung: Dank SodaStream spart das Locarno Film Festival 35’000 Einwegflaschen

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Das Locarno Film Festival hat bei seiner 78. Ausgabe einen neuen Nachhaltigkeitsstandard gesetzt: Gemeinsam mit SodaStream als offiziellem Wasserversorger wurden 35’000 Einwegflaschen ersetzt.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

35’000 Einwegflaschen ersetzt durch SodaStream-Systeme

durch SodaStream-Systeme Erste Partnerschaft dieser Grössenordnung von SodaStream im Kulturbereich

von SodaStream im Kulturbereich Elf Tage durchgehende Versorgung von Besucher:innen, Gästen und Mitarbeitenden mit lokal aufgesprudeltem Wasser

Wäre das Thema für eine Berichterstattung bei Ihnen spannend? Gerne liefere ich weitere Informationen oder vermittle ein Interview. Alle Details sowie Fotomaterial finden Sie in der beigefügten Pressemitteilung.

Sprudelige Grüsse

Lucas Mörgelin

SodaStream (Switzerland) GmbH Bösch 67 6331 Hünenberg sodastream@brandaffairs.ch www.sodastream.ch