Racing Unleashed AG

Racing Unleashed verbindet Rennsport und Kulinarik mit neuem Food-Konzept in der Zurich City Lounge

Adrenalin im Cockpit, Genuss am Tisch: Seit kurzem bietet Racing Unleashed in der neuen Flagship Racing Lounge Zürich City ein Food- und Beverage-Konzept, das den Rennsport mit einem abwechslungsreichen gastronomischen Erlebnis kombiniert.

Die Speisekarte umfasst Starters wie Truffle Fries, herzhafte Burger, knusprige Pinsas und frische Salat-Bowls. An der Ascari Bar stehen eine grosse Auswahl an Cocktails sowie individuelle Kreationen der Barkeeper zur Verfügung.

Für den Mittag und Abend wurden spezielle Formate entwickelt: Beim „Pit Stop Lunch“ und „Pole Position Dinner“ bestellen Gäste ihr Essen direkt bei der Ankunft und können es nach dem Rennen frisch zubereitet am Tisch im grosszügigen Lounge-Bereich geniessen.

Wir würden uns freuen, Ihnen das neue Konzept der Racing Lounge an der Europaallee persönlich vorstellen zu dürfen – inklusive einer Fahrt im Simulator, einem Blick hinter die Kulissen und auf Wunsch auch einem Gespräch mit den Verantwortlichen.

Gerne koordinieren wir bei Interesse einen individuellen Termin. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

