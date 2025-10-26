Racing Unleashed AG

Medienmitteilung: Racing Unleashed und McLaren Racing launchen High-End Renn-Simulator

High-End-Technologie, Motorsport-DNA und kompromissloser Realismus: Racing Unleashed und McLaren Racing präsentieren gemeinsam den neuen McLaren Racing Motion Simulator – entwickelt in enger Kooperation, gefertigt in Maranello, und ab sofort erhältlich.

Ausgestattet mit einer originalgetreuen Replika des F1-Lenkrads aus der McLaren Saison 2024, einem Carbonfaser-Chassis und einem präzisen 3DOF-Motion-System, bietet der Simulator ein Fahrerlebnis, das dem echten Rennsport so nah kommt wie nie zuvor.

Das Modell wird künftig auch dauerhaft im McLaren Shadow Studio im McLaren Technology Centre (MTC) ausgestellt – ein starkes Zeichen für die Relevanz des virtuellen Motorsports.

