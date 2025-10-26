Marktlink Zürich M&A AG

Unternehmensnachfolge neu gedacht: Marktlink Schweiz bringt frischen Wind für KMU

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Die Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigt derzeit zehntausende Schweizer KMU, inmitten geopolitischer Spannungen, wachsender Unsicherheit und demografischer Veränderungen. Doch wer begleitet Unternehmer:innen in dieser entscheidenden Phase wirklich auf Augenhöhe?

Mit Marc Reinhardt als Managing Partner bringt Marktlink Schweiz einen frischen, praxisnahen Ansatz in die M&A-Beratung. Das Unternehmen hat sich auf inhabergeführte KMU spezialisiert und verbindet lokale Marktkenntnis mit einem internationalen Käufernetzwerk.

Jüngste Transaktionen, etwa der Verkauf der Rohr Gebäudetechnik AG an die dänische InstallerGroup oder der Zürcher Aspectra AG an Convotis zeigen: Der Bedarf an strategischer Nachfolgeplanung ist aktueller denn je.

Wir glauben: Dieses Thema bietet spannende Anknüpfungspunkte für Ihre Berichterstattung, sei es in Form eines Hintergrundartikels, Porträts oder Interviews mit Marc Reinhardt. Gerne stellen wir dazu weitere Informationen zur Verfügung oder koordinieren einen Gesprächstermin.

Ich freue mich über Ihre Rückmeldung und stehe für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Media Relations Marktlink Switzerland

c/o Brand Affairs

Luca Zagorski

luca.zagorski@brandaffairs.ch