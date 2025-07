Shanghai Sinoexpo Informa Markets

Furniture China 2025 & Maison Shanghai: Die Möbelwelt von morgen gestalten

Shanghai (ots/PRNewswire)

Vom 9. bis 13. September 2025 wird sich die globale Möbelindustrie in Shanghai Pudong zur bahnbrechenden 30. Ausgabe der Furniture China und der neu aufgewerteten Maison Shanghai treffen.

Die gemeinsam von der China National Furniture Association und den Shanghai Sinoexpo Informa Markets organisierte Furniture China 2025 & Maison Shanghai wird sich über 50 Hallen an zwei Veranstaltungsorten erstrecken – SNIEC (Shanghai New International Expo Centre) und SWEECC (Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center) – die beiden Veranstaltungen werden über 3,200 Aussteller und schätzungsweise 200.000 Besucher aus der ganzen Welt begrüßen. Auf 350.000 m² Ausstellungsfläche werden topaktuelle Möbelkollektionen, Designpräsentationen und nachhaltige Lösungen präsentiert.

Zu den Highlights gehört ein eigener Gartenmöbel-Pavillon in der Halle E8B auf der SNIEC, die durch Outdoor-Design-Showcases in den Hallen E6 und bekannte Outdoor-Marken in der Halle N2 ergänzt werden. Besucher finden wetterfeste Liegen, modulare Sitzmöbel, Essgruppen und umweltfreundliche Accessoires, mit denen sie Außenbereiche in elegante Rückzugsorte verwandeln können.

Da ESG-Werte zunehmend zu einem festen Bestandteil von Design und Handel werden, präsentiert die ReMe: ESG Sustainability Themed Exhibition (Stand E5D12, SNIEC) einen visionären grünen Konzeptraum und fördert Recycling und kohlenstoffarmes Design durch immersive Installationen und Foren.

Parallel zur Furniture China bringen die FMC China und die FMC Premium weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Möbelkomponenten, Rohstoffen und Fertigungstechnologien zusammen und bieten einen umfassenden Überblick über die treibenden Kräfte hinter der Möbelbranche. Aussteller aus mehr als 15 Ländern präsentieren Spitzentechnologien und machen die FMC zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Design und industrieller Produktion.

Auf der SWEECC vom 9. bis 12. September wird Maison Shanghai unter dem Motto „Design Infinity" die sich wandelnde Designlandschaft in den Mittelpunkt stellen. Aufgeteilt in vier thematische Zonen (H1-H4) bringt sie über 800 designorientierte Marken zusammen und präsentiert Konzepte aus den Bereichen Lifestyle-Kuration, originelle, von der Kunst inspirierte Möbel und Materialinnovation.

H1: Integrierte All-in-One-Lösungen – von der weichen Einrichtung bis hin zu ganzheitlichen Raumgestaltungsstrategien

– von der weichen Einrichtung bis hin zu ganzheitlichen Raumgestaltungsstrategien H2: Lifestyle-Trends & Räume für emotionale Heilung

H3: Maison Design Highland

H4: Werksdirektverkauf

Auf der Maison Shanghai finden außerdem über 100 Foren und vielfältige Veranstaltungen statt, darunter der Gold Idea Design Award, der CREDAWARD, Design of Designers (DOD) und das einflussreiche Maison Design Forum, die globale Einblicke in den kommerziellen und kulturellen Wert von Design bieten.

Die aktualisierte DTS FurnitureChina App ermöglicht die Online-Offline-Integration und unterstützt Vorregistrierung, Business Matching und 24/7-Handel.

Merken Sie sich die Termine vor:

FURNITURE CHINA

10. bis 13. September 2025 | SNIEC

Komplette Fachmesse für Möbel und Materialien

MAISON SHANGHAI

9. bis 12. September 2025 | SWEECC

Zukunftsweisendes Design, Lifestyle-Einrichtung und Direktbeschaffung ab Werk

DTS-Plattform: dts.jiagle.com

