MGI Tech erhält Green World Award für seinen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der thailändischen Mangroven

MGI Tech Co., Ltd. („MGI"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben hat, die die Innovation in den Biowissenschaften vorantreiben, ist stolz darauf, als „Green World Champion" in der Kategorie „Environmental Improvement: Conservation & Wildlife Projects" der Green World Award 2025 ausgezeichnet worden zu sein. Mit dieser Auszeichnung werden die bahnbrechenden Initiativen von MGI gewürdigt, die Genomik-Technologie zur Unterstützung des Schutzes der thailändischen Mangrovenarten einzusetzen. Die Zusammenarbeit von MGI mit dem thailändischen National Omics Center zielt darauf ab, die genetische Vielfalt in die Strategien zum Schutz der Mangroven einzubringen und damit die traditionellen Methoden zur Erhaltung der biologischen Vielfalt stark zu verbessern.

Seit langem sind Mangroven für ihre wichtige ökologische und wirtschaftliche Rolle in Küstenregionen bekannt. In Thailand erfüllen die Mangrovenökosysteme wichtige Funktionen, indem sie die Küsten schützen und die Fischereiindustrie unterstützen. Diese Ökosysteme sind jedoch in zunehmendem Maße von Umweltproblemen bedroht, die sie anfällig und vom Verschwinden bedroht machen, sodass Schutzmaßnahmen heute wichtiger denn je sind.

Das Verständnis der genetischen Vielfalt der Mangroven ist für die Entwicklung wirksamer Erhaltungsstrategien entscheidend. Genetische Daten geben Aufschluss darüber, wie sich Arten an Herausforderungen wie den steigenden Meeresspiegel, Veränderungen des Salzgehalts und den Verlust von Lebensräumen anpassen. Die von MGI entwickelte DNBSEQ™-Technologie übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Durch die Unterstützung der Mangroven-Forschungsinitiativen am thailändischen National Omics Center befähigt MGI die thailändischen Forscher, die genetische Komplexität der Mangroven mit beispielloser Präzision zu erforschen. Bis heute hat die DNBSEQ™-Technologie von MGI die Kartierung der genetischen Vielfalt von 15 Mangrovenarten in Thailand und die Einrichtung einer umfassenden Referenzgenomdatenbank ermöglicht, die unschätzbare Erkenntnisse für die Ausarbeitung wirksamer Erhaltungsstrategien liefert.

Die 1994 ins Leben gerufenen Green World Awards gehören zu den angesehensten Umweltpreisen der Welt. Organisiert werden die Auszeichnungen von The Green Organisation, einer gemeinnützigen, unpolitischen Umweltorganisation, die sich für die Förderung und Würdigung vorbildlicher Umweltpraktiken in verschiedenen Bereichen einsetzt, darunter Wirtschaft, Industrie, Regierung und Einzelpersonen, die einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. In diesem Jahr gehört MGI zu den wenigen ausgewählten Unternehmen aus insgesamt über 500 Bewerbern, die mit dem Green World Champion Award ausgezeichnet wurden. Dies zeigt die außergewöhnliche Anerkennung, die die Sequenzierungstechnologie von MGI im Bereich des Umweltschutzes genießt.

Duncan Yu, President von MGI, bringt seine Dankbarkeit wie folgt zum Ausdruck: „Es ist uns eine Ehre, die Auszeichnung „Green World Champion" zu erhalten, die unser kontinuierliches Engagement für einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt widerspiegelt. Bei MGI setzen wir unsere fortschrittliche Sequenzierungstechnologie ein, um Initiativen zum Schutz unseres Planeten zu unterstützen. Durch die Bereitstellung innovativer genomischer Lösungen wollen wir eine langfristige nachhaltige Entwicklung fördern, die sowohl der globalen Gemeinschaft als auch den Ökosystemen zugute kommt. Unsere Arbeit zum Schutz der Mangroven ist ein Beispiel für unser Engagement, Wissenschaft und Technologie zur Bewältigung dringender Umweltprobleme einzusetzen."

Informationen zu MGI:

MGI Tech Co. Ltd. (oder seine Tochtergesellschaften, zusammen als MGI bezeichnet) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und Technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-omics-Systeme sowie ein breites Spektrum an digitalen Geräten und Systemen für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen.

MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen einrichtet. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen.

