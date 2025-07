BlackLine

Creditsafe erzielt mit BlackLine einen ROI von 234 % und wird zum Gewinner des Nucleus Research ROI Awards 2025 gekürt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Anerkennung von dritter Seite bestätigt den messbaren Einfluss der KI-gestützten Finanzplattform von BlackLine auf die Modernisierung des globalen Finanzwesens

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Finanzplattform für das „Office of the CFO", gab heute bekannt, dass sein Kunde Creditsafe, ein weltweit führender Anbieter von Business Intelligence, zum Gewinner der Nucleus Research ROI Awards 2025 ernannt wurde. Die Anerkennung unterstreicht die messbaren geschäftlichen Auswirkungen der BlackLine-Implementierung von Creditsafe, die eine Kapitalrendite von 234 % und eine 12,4-monatige Amortisationszeit erzielte.

Jedes Jahr zeichnet Nucleus Research die 10 besten Technologieimplementierungen der Welt aus, welche eine außergewöhnliche Investitionsrentabilität erzielen. Creditsafe wurde für seinen Erfolg bei der Automatisierung von Inkasso- und Bargeldverteilungsprozessen mit BlackLine ausgezeichnet, was zu einer verbesserten Effizienz, einer höheren Transparenz sowie zu einer größeren Skalierbarkeit bei internationalen Geschäften führte.

„Wir sind stolz darauf, dass Creditsafe zu den besten ROI-getriebenen Transformationen des Jahres gehört", sagt Andy Lilley, Managing Director, Global Invoice to Cash bei BlackLine. „Ihre Ergebnisse sind ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn vorausschauende Finanzteams die Automatisierung nutzen, um messbare Ergebnisse zu erzielen. BlackLine ist dazu da, diesen Erfolg wiederholbar, skalierbar und für jeden Kunden erreichbar zu machen."

Durch Nutzung von BlackLines Invoice-to-Cash-Lösung – einschließlich Collections Management (Forderungsmanagement) und Cash Application (Zahlungsabwicklung) – konnte CreditSafe die Betriebskosten senken, den Bargeld-Lebenszyklus beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern. Das Finanzteam kann nun die schnelle globale Expansion unterstützen, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird.

Dieser Meilenstein spiegelt die kontinuierliche Investition von BlackLine in Innovation wider. Mit der kürzlich erfolgten Markteinführung von BlackLines modernisierter Benutzeroberfläche, die jetzt allgemein verfügbar ist, hat BlackLine die Invoice-to-Cash-Lösung erheblich weiterentwickelt und bietet seiner Kundschaft ein intelligenteres, schlankeres und intuitiveres Erlebnis.

„BlackLine hat unsere Order-to-Cash-Prozesse gestrafft und unserem Team die Möglichkeit geboten, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren", so Jason Braidwood, Globaler Leiter der Credit & Collections bei Creditsafe. „Ich würde jedem Kreditmanager raten, Tools wie BlackLine einzuführen – sie erleichtern das Leben wirklich."

Diese Auszeichnung unterstreicht die kontinuierliche Führungsrolle von BlackLine bei der Bereitstellung von KI-gestützten, ergebnisorientierten Lösungen, die Finanz-, Buchhaltungs- und Kreditteams in die Lage versetzen, strategischer und effizienter zu arbeiten. Von der Beschleunigung der Amortisationszeit bis hin zur Möglichkeit, klügere Entscheidungen durch einheitliche Daten und Automatisierung treffen zu können, hilft BlackLine Finanzleitern, ihre Abläufe mit Zuversicht zu verändern.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Creditsafe und andere führende Unternehmen mit BlackLine Ergebnisse erzielen, besuchen Sie bitte blackline.com/customers.

Informationen zu BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftssichere Plattform für das „Office of the CFO", treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen verhilft.

Die umfassende Plattform von BlackLine richtet sich auf geschäftskritische Prozesse, einschließlich Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche sowie genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Echtzeiteinblicke durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung sowie erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Weitere Informationen finden Sie auf blackline.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/325382/blackline_company_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/creditsafe-erzielt-mit-blackline-einen-roi-von-234--und-wird-zum-gewinner-des-nucleus-research-roi-awards-2025-gekurt-302497718.html