GOLDINVEST Edelmetalle GmbH

Gold trifft Technologie - Europas erste goldgedeckte Debitkarte

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Neuer Goldstandard im Finanz- und Zahlungsverkehr

Die österreichischen Edelmetall-Profis von GOLDINVEST präsentieren die gemeinsam mit EMAS Technology GMBH entwickelte, erste goldgedeckte Debitkarte in Europa. Damit wird der seit Jahrhunderten etablierte Wertspeicher Gold zum praktikablen, sicheren und internationalen Zahlungsmittel für alle. Die als vollwertige Alternative zu traditionellen Zahlungsmethoden konzipierte EMAS Technology Debitkarte schlägt darüber hinaus die innovative Brücke zwischen physischer Wertabsicherung und Inflationsschutz sowie digitaler Nutzbarkeit. Denn jede Transaktion ist durch echtes, physisch hinterlegtes Gold gedeckt, das sicher verwahrt, transparent dokumentiert und immer verfügbar ist.

Die Finanz- und Vermögenswelt ist durch die multiplen, weltweiten Krisen instabil geworden. Die hohe Volatilität auf den Finanzmärkten, internationale Zollstreitigkeiten oder Aktienkurse auf Berg- und Talfahrt stellen das Vertrauen in etablierte Finanzlösungen hart auf die Probe. Das Resultat: Es herrscht eine steigende Nachfrage nach Lösungen, die ein Mehr an Sicherheit und Stabilität bieten. Die EMAS Technology Debitkarte (EMAS steht für Easy, Mobile, Authentic, Secure) bedient genau diese Nachfrage. „Mit unserer neuen EMAS Technology Debitkarte schaffen wir den neuen Goldstandard im Banking-Bereich. Unsere Kundinnen und Kunden machen sich damit frei von Sorgen um einen Wertverlust ihres Vermögens, wie er etwa durch Währungsschwankungen, die Inflation oder geopolitische Streitigkeiten verursacht werden kann. Unsere gemeinsam mit unserem Partner Mastercard entwickelte EMAS Technology Debitkarte funktioniert genau so, als hätte man immer physisches Gold mit dabei – allerdings nicht als Münzen oder gar Barren, sondern digital am Handy und als praktische Debitkarte“, so Gernot Hinteregger, CEO der EMAS Technology GmbH.

Gold als Wertspeicher in stürmischen Zeiten

Seit dem Jahr 2020 hat sich der Goldpreis fast verdoppelt. Die Ursachen für diesen Anstieg liegen unter anderem in den aktuellen geopolitischen Spannungen, der hohen Inflation und einer starken Nachfrage der Zentralbanken. Bei Anlegerinnen und Anlegern genießt Gold auch deshalb den Ruf als sehr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten und als zuverlässiger Schutz vor einem Vermögensentzug. Ein Hindernis war bisher allerdings, dass Gold ein sehr schweres Metall ist und als direktes Zahlungsmittel eigentlich kaum akzeptiert wird. Besonders für kleinere Bezahlungen war Gold bisher völlig ungeeignet. Ein Wocheneinkauf im Supermarkt, der in Gold bezahlt wird, würde sicher für ungläubige Augen an der Kassa sorgen. „Unsere EMAS Technology Debitkarte ist derzeit weltweit eines der innovativsten Produkte am mobilen Bankenmarkt und damit ist ab sofort genau das problemlos möglich. Die persönliche Mastercard und eine vollwertige Banking-App fürs Smartphone bieten alle Vorteile des modernen, mobilen Bankings, um physisches Gold zu jeder Tages- und Nachtzeit weltweit liquide zu machen und Zahlungen zu tätigen. Auch SEPA Zahlungen sind unter Anwendung der höchsten Bankenstandards und der EU-Einlagensicherung möglich – unsere Lösung ist PCIDSS und GPDR konform und wir verwenden europäische CY IBAN Codes. Darüber hinaus bietet EMAS-Technology höchste Kontosicherheit durch den Einsatz von 3D Secure für Online-Zahlungen und eine Multi-Faktor-Authentifizierung für alle Transaktionen“, so Bernd Schomaker, CEO der GOLDINVEST Edelmetalle GmbH.

Darüber hinaus kann die App als vollwertiges Girokonto und auch für das kontaktlose Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay genutzt werden. Mit der App kann man auch zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Gold handeln, also Gold zu den jeweils besten Echtzeit-Marktkursen anzukaufen oder zu verkaufen – während der offiziellen Handelszeiten sogar mit der Bestpreisgarantie, die GOLDINVEST seinen Kund:innen anbietet.

Gold von GOLDINVEST: Sicher, stabil und werthaltig

GOLDINVEST ist seit dem Jahr 2008 einer der größten Edelmetallhändler in Europa und beschäftigt sich an den Standorten Wien und Berlin in erster Linie mit dem An- und Verkauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium. Die Metalle stammen allesamt aus zertifiziert nachhaltigem und ethischem Ursprung. Das Unternehmen setzt dabei auf persönliche Beratung und Betreuung und eine schnelle Abwicklung und Lieferung von hochwertigen Produkten. Im Jahr 2025 eröffnet GOLDINVEST einen dritten Standort in Neu Delhi und expandiert damit in den asiatischen Markt. Das physisch hinterlegte Gold bei Goldinvest ist zu hundert Prozent sicher gelagert und von höchster Qualität (Das Gold ist nach dem maßgeblichen Standard LBMA zertifiziert). Alle Bestände werden durch ein tägliches Audit geprüft. Die digitale Goldlagerung unterliegt einem durchgehend (24/7) möglichen Zugang durch die Besitzer: innen, so besteht zu jeder Zeit auch die Garantie auf die physische Verfügbarkeit des am Konto verfügbaren Goldes (Anmerkung: die physische Auslieferung des Goldes kann zu den Geschäftsöffnungszeiten erfolgen).

Kosten und Gebühren der EMAS Technology Debitkarte

Für den Einstieg in den neuen Goldstandard werden aktuell 14,90 Euro pro Monat als Servicepauschale verrechnet. Mit dieser Gebühr sind sämtliche Dienste wie die EMAS Kontoeröffnung (IBAN), die Versicherung für das gelagerte Gold, die sichere Aufbewahrung von Gold bis zu 400 Gramm sowie die laufenden Gebühren für die Debitkarte (digital und in Kartenform) und die Bereitstellung aller Funktionen der App enthalten. Bei jeder Bezahlung mit der EMAS Karte wird eine Gebühr von 0,50 Euro verrechnet. Eine Bankomatbehebung im Inland kostet 2 Euro, im Ausland werden 3 Euro und 2 Prozent des behobenen Betrags einbehalten. (Anmerkung: Kosten/Gebühren des Bankomatbetreibers können anfallen) Für das Verkaufen von Gold wird ein Betrag von 2,55 Euro aufgeschlagen, das Einkaufen von Gold kostet neben dem Goldwert je 1,50 Euro. Für die Aufbewahrung von Gold über 400 Gramm wird einmalig am Jahresende 0,7 Prozent des Wertes verrechnet. Diese Angaben sind zum 17. Juni 2025 gültig. Für alle Preise und Kosten sind jederzeit Anpassungen möglich. Die stets aktuelle Preis- und Kostenübersicht ist online auf https://www.emas.technology/de/pricing abrufbar.

Bildmaterial Weiteres Bildmaterial hier downloaden