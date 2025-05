UPL

UPL LTD - Aktualisierung der Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 (GJ25)

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Starke finanzielle Leistung im GJ25; 8 % Umsatzwachstum, 175 % Wachstum des Nettogewinns und Abbau der Nettoverschuldung um 1,04 Mrd. USD

UPL Ltd (NSE: UPL) (BSE: UPLPP) (BSE: 512070/ 890209) (LSE: UPLL), gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, das am 31. März 2025 endete, bekannt.

Finanzielle Höhepunkte

4. Quartal GJ25

Der Umsatz stieg auf 155,7 Mrd. ₹, verglichen mit 140,8 Mrd. ₹ im 4. Quartal des GJ24, angeführt von einem Volumenwachstum von 11 % und einer robusten Leistung in allen Geschäftsbereichen

Das EBITDA stieg um 68 % auf 32,4 Mrd. ₹; die EBITDA-Marge verbesserte sich um 710 Basispunkte auf 20,8 %.

Nettogewinn bei 9,0 Mrd. ₹, Anstieg von 0,4 Mrd. ₹ im 4. Quartal GJ24

Gesamtjahr GJ25

Der Umsatz stieg um 8 % auf 466,4 Mrd. ₹, angeführt vom Volumenwachstum in den Märkten für Pflanzenschutz, Saatgut und Spezialchemikalien

EBITDA stieg um 47 % auf 81,2 Mrd. ₹; EBITDA-Marge verbesserte sich um 460 Basispunkte auf 17,4 %

Nettogewinn von 9,0 Mrd. ₹ gegenüber einem Verlust von 12,0 Mrd. ₹ im GJ24

Reduzierung der Nettoverschuldung um 83,2 Mrd. ₹ auf 138,6 Mrd. ₹, angetrieben durch einen starken operativen freien Cashflow von 44,5 Mrd. ₹ und Erlöse aus zwei Kapitaltransaktionen.

UPL kündigt eine Dividende von 6 ₹/- pro Aktie auf Aktien von je 2 ₹/- an (auf voll eingezahlte Aktien und teilweise eingezahlte Aktien im Verhältnis zu ihrem Anteil am eingezahlten Aktienkapital)

(INR Mrd.) 4. Quartal GJ25 4. Quartal GJ25 % im Vergl. zum Vorjahr GJ25 GJ24 % im Vergl. zum Vorjahr Umsatz 155,7 140,8 11 % 466,4 431,0 8 % Beitragsgewinn 59,3 41,4 43 % 181,7 149,9 21 % Deckungsbeitrag 38,1 % 29,4 % 870 bps 39,0 % 34,8 % 420 bps EBITDA 32,4 19,3 68 % 81,2 55,2 47 % EBITDA-Marge 20,8 % 13,7 % 710 bps 17,4 % 12,8 % 460 bps Nettogewinn* 9,0 0,4 n. z. 9,0 (12,0) n. z. Anmerkung: * Nettogewinn, der den Anteilseignern des Unternehmens zuzurechnen ist

Jai Shroff, Vorstandsvorsitzender & Konzerngeschäftsführer, UPL Ltd., kommentierte die Ergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Jahres: „Unsere Leistung in diesem Jahr spiegelt die Stärke unseres widerstandsfähigen Kerns und die strategischen Maßnahmen wider, die wir ergriffen haben, um ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen. Die signifikante Verbesserung der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz, zusammen mit dem beständigen Umsatzwachstum, dem starken operativen freien Cashflow und bestimmten strategischen Initiativen zur Mittelbeschaffung, die zu einer Reduzierung der Nettoverschuldung um rund 1 Mrd. USD geführt haben, bestätigt unser Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung. Wir gehen in das GJ26 mit einem schärferen Geschäftsmodell, stärkeren Margen und neuem Schwung, um neue Chancen in unseren Märkten zu nutzen."

Mike Frank, Geschäftsführer der UPL Corporation, sagte: „Wir sind stolz darauf, das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschließen, das durch ein branchenweit führendes Mengenwachstum und eine verstärkte Marktdurchdringung in wichtigen Regionen gekennzeichnet ist. Durch unsere konsequente Fokussierung auf die Kontrolle der Vertriebs- und Verwaltungskosten konnten wir gegenüber dem Vorjahr erhebliche Einsparungen erzielen, während operative Exzellenz zu einer deutlichen Verbesserung der EBITDA-Marge um fast 800 Basispunkte führte. Eine starke freie Liquidität und ein strafferes Management des Betriebskapitals haben unsere Bilanz weiter gestärkt. Diese Ergebnisse spiegeln die unermüdliche Arbeit unserer Teams und die solide Dynamik, die wir aufgebaut haben, wider und positionieren uns gut für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung im kommenden Jahr."

Regionale Leistung

Umsatz (INR Mrd.) Q4GJ25 Q4GJ25 % im Vergl. zum Vorjahr GJ25 GJ24 % im Vergl. zum Vorjahr Lateinamerika 50,8 49,7 2 % 176,0 172,5 2 % Europa 31,1 30,8 1 % 71,9 66,1 9 % Nordamerika 27,0 15,3 77 % 60,7 38,9 56 % Indien 14,0 12,0 17 % 59,5 55,0 8 % Rest der Welt 32,8 33,0 -1 % 98,3 98,4 0 % Insgesamt 155,7 140,8 11 % 466,4 431,0 8 %

Schuldenstand

Am 31. März 2025, betrug die Nettoverschuldung 138,6 Mrd. ₹ (1,62 Mrd. USD), ein Rückgang 83,2 Mrd. ₹ (1,04 Mrd. USD) gegenüber 221,7 Mrd. ₹ (2,66 Mrd. $) am Ende des GJ24. Dieser Rückgang ist auf einen höheren operativen freien Cashflow und einen Bruttoerlös von 47 Mrd. ₹ (550 Mio. USD) aus der Bezugsrechtsemission und dem Verkauf von Advanta-Anteilen zurückzuführen.

Betriebskapital

Die Nettoumlaufvermögenstage verbesserten sich von 86 Tagen im letzten Jahr auf 53 Tage im GJ25. Diese Verbesserung ist auf eine bessere Bestandsoptimierung und ein strafferes Kreditmanagement zurückzuführen.

Details zum Webcast und zur Präsentation des Capital Markets Day:

Im Anschluss an die Ergebnisse wird am 12. Mai 2024 um 16:00 Uhr IST eine Präsentation zum Capital Markets Day stattfinden. Link zur Webcast-Anmeldung: https://goliveonweb.com/uplcmd2025/

Für den Zugang zum Live-Webcast der Veranstaltung klicken Sie hier. Die Präsentation wird hier abrufbar sein.

Informationen zu UPL Limited

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) ist ein globaler Anbieter von nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten und Lösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft abdecken. Mit einem Jahresumsatz von über 5 Mrd. USD ist UPL Ltd. eines der größten Agrarunternehmen weltweit und beliefert Landwirte in mehr als 140 Ländern. UPL Limited besteht aus vier reinen Plattformen, darunter UPL Corporation Ltd (UPL Corp), UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; und Superform Chemistries Ltd. (früher bekannt als UPL Speciality Chemicals Ltd.). Gemeinsam widmen sich diese Plattformen der Neugestaltung von Nachhaltigkeit und der Förderung des Fortschritts in der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.upl-ltd.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft von UPL Limited (UPL) sowie bestimmte Pläne und Ziele von UPL in Bezug auf diese Punkte. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über unsere Strategie, Schätzungen des Umsatzwachstums, zukünftiges EBITDA und zukünftige Entwicklungen in unserem organischen Geschäft. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen als solche zu erkennen, die Wörter wie „antizipieren", „annehmen", „glauben", „schätzen", „erwarten", „sollten", „werden", „werden wahrscheinlich", „prognostizieren", „Prognose", „projizieren", „können" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und es viele Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u.a.: nationale und globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen, die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie und unsere Fähigkeit, die Vorteile dieser Strategie zu realisieren, unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, Änderungen in der Gesetzgebung, Rechtsansprüche, Änderungen von Wechselkursen und Zinssätzen, Änderungen von Steuersätzen, Rohstoffen und Personalkosten, unsere Fähigkeit, erfolgreiche Akquisitionen zu identifizieren und abzuschließen und diese Akquisitionen in unser Geschäft zu integrieren, unsere Fähigkeit, bestimmte Geschäftsbereiche erfolgreich zu beenden oder unseren Betrieb umzustrukturieren, die Geschwindigkeit des technologischen Wandels, politische, wirtschaftliche und andere Entwicklungen in Ländern, in denen UPL tätig ist, Branchenkonsolidierung und Wettbewerb. Infolgedessen können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von UPL erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Für eine Erörterung von Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, siehe auch Risikomanagement in unserem Jahresbericht.

