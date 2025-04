Rockwell Automation

Rockwell Automation: Leistungsstarker neuer Service zum Erkennen von und Reagieren auf OT-Cyberbedrohungen

Milwaukee (ots/PRNewswire)

Neues Angebot bietet Echtzeit-Bedrohungserkennung und -reaktion rund um die Uhr, um zunehmende Cybersicherheitsrisiken in Betriebstechnologie-Umgebungen zu bewältigen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, kündigte heute seinen Service für Sicherheitsüberwachung und -reaktion (Security Monitoring and Response) an, der speziell für die kontinuierliche Echtzeitüberwachung von OT-Umgebungen (Operational Technology, Betriebstechnologie) entwickelt wurde. Sicherheitsüberwachung und -reaktion lassen sich nahtlos in bestehende Architekturen integrieren und unterstützen Industrieunternehmen dabei, Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein und stabile Betriebsabläufe zu gewährleisten.

Der Schutz von OT-Umgebungen wird aufgrund von zunehmenden industriellen Cybersicherheitsvorfällen, Schwachstellen und Fachkräftemangel immer komplexer. Der jüngste Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung (State of Smart Manufacturing Report) ergab, dass Cybersicherheitsrisiken und Fachkräftemangel zu den fünf größten externen Hürden für kritische Fertigungsprozesse gehören.

„Da Cyberrisiken weiter zunehmen, benötigen Hersteller permanente Wachsamkeit und das richtige Know-how, um dynamischen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Allerdings fehlen ihnen dafür oftmals die entsprechenden Ressourcen", sagt Nick Creath, Cybersecurity Services Lead Product Manager bei Rockwell Automation. „Unser Service für Sicherheitsüberwachung und -reaktion bietet Transparenz, Erkenntnisse und schnelle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Industrieumgebungen durch kontinuierliche Überwachung rund um die Uhr, Bedrohungserkennung in Echtzeit und fachkundige Reaktion zu schützen. Als vertrauenswürdiger Partner und verlängerter Arm von Kundenteams hilft Rockwell dabei, Qualifikationsdefizite zu beheben und gleichzeitig den Sicherheitsstatus in Unternehmen zu verbessern."

Das neue Angebot wird vom Rockwell Automation OT Security Operations Center (SOC) unterstützt und umfasst ein engagiertes Team von erfahrenen OT-Cybersicherheitsanalysten, die Sicherheitsrisiken, Ressourcenlücken und betriebliche Ineffizienzen bewältigen. Zu den wichtigsten Funktionen von Sicherheitsüberwachung und -reaktion gehört Folgendes:

Kontinuierliche Überwachung und erweiterte Bedrohungserkennung: Die Rund-um-die-Uhr-Echtzeitüberwachung von OT-Umgebungen ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle und schnelle Erkennung potenzieller Bedrohungen. OT-Cybersicherheitsanalysten von Rockwell nutzen erweiterte Analysen, um Warnungen zu priorisieren und zu untersuchen und Ursprungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Die Rund-um-die-Uhr-Echtzeitüberwachung von OT-Umgebungen ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle und schnelle Erkennung potenzieller Bedrohungen. OT-Cybersicherheitsanalysten von Rockwell nutzen erweiterte Analysen, um Warnungen zu priorisieren und zu untersuchen und Ursprungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Schnelle Reaktion und Beseitigung: Fachkundige Hilfestellung und bewährte Strategien sorgen für eine schnelle Reaktion bei Sicherheitsvorfällen. OT-SOC-Analysten bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Vorfälle effizient zu verwalten und betriebliche Auswirkungen zu reduzieren.

Fachkundige Hilfestellung und bewährte Strategien sorgen für eine schnelle Reaktion bei Sicherheitsvorfällen. OT-SOC-Analysten bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Vorfälle effizient zu verwalten und betriebliche Auswirkungen zu reduzieren. Umfassende Berichterstellung und Skalierbarkeit: Dank umfangreicher monatlicher Zusammenfassungen und vierteljährlicher geschäftlicher Prüfberichte bleiben Beteiligte auf dem Laufenden und in die entsprechenden Prozesse eingebunden. Die modularen und skalierbaren Lösungen sind auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten, um Flexibilität und Wachstum sicherzustellen.

Durch das frühzeitige Erkennen und Beseitigen von Bedrohungen tragen Sicherheitsüberwachung und -reaktion dazu bei, Unterbrechungen, Ausfallzeiten und potenzielle finanzielle Verluste zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern, indem tagtägliche Sicherheitsaufgaben automatisiert werden. Mithilfe von Echtzeiteinblicken in den Sicherheitsstatus hilft der Service außerdem dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen, und er behebt Qualifikationsdefizite durch sein engagiertes Sicherheitsteam, sodass sich Hersteller auf kritische Geschäftsprioritäten konzentrieren können, während ihre Betriebsabläufe aktiv überwacht werden und somit stabil bleiben.

Rockwell wird vom 28. April bis zum 1. Mai vor Ort auf der RSA Conference in San Francisco sein. Besuchen Sie Stand N-4628, um mehr über Sicherheitsüberwachung und -reaktion und weitere Rockwell-Angebote zu erfahren.

Der Service für Sicherheitsüberwachung und -reaktion steht sowohl Kunden als auch Sicherheitspartnern von Rockwell ab sofort zur Verfügung. Klicken Sie hier, um sich über Sicherheitsüberwachung und -reaktion zu informieren.

Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672876/Rockwell_Automation_SOC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/5286155/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-leistungsstarker-neuer-service-zum-erkennen-von-und-reagieren-auf-ot-cyberbedrohungen-302438649.html