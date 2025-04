Xiting

Schweizer SAP-Experte Xiting führt Security Platform (XSP) ein

Schluchsee (ots)

Xiting, führender Anbieter von SAP-Sicherheitslösungen aus der Schweiz, stellt die Xiting Security Platform (XSP) vor. Die innovative Cloud-Lösung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer SAP-Sicherheitsstrategien und der Sicherstellung von Compliance in hybriden Landschaften.

Die XSP bietet umfassende Funktionen wie Benutzer:innen- und Berechtigungsmanagement, Datenschutz, Compliance-Management sowie eine systemübergreifende Risikoanalyse. Ergänzend ermöglicht die XSP Echtzeitüberwachung und die Integration mit SIEM-Tools, um Bedrohungen schnell und effizient zu erkennen und darauf zu reagieren.

Die cloudbasierte Architektur auf Basis der SAP Business Technology Platform (BTP) gewährleistet Flexibilität, Skalierbarkeit und einfache Implementierung. Als Teil der Xiting Produktpalette ergänzt die XSP bestehende Lösungen ideal und setzt neue Maßstäbe im SAP-Sicherheitsmanagement.

Highlights und Funktionen

Die Xiting Security Platform basiert auf den Sicherheitsstandards der SAP Business Technology Platform und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten, die sowohl regionale als auch kundenspezifische Anforderungen erfüllen. Die XSP deckt folgende Anwendungsfälle ab:

Zentralisierte Identitätskonsolidierung

Konsolidierung und Rezertifizierung von Identitäten über hybride SAP-Landschaften hinweg, einschließlich On-Premises- und Cloud-Anwendungen.

Cross-System SoD-Risikoanalyse

Verwaltung von Segregation-of-Duties-Konflikten in hybriden Systemlandschaften mit Risikoanalyse und Mitigation auf Basis konsolidierter Identitäten.

Lizenzanalyse und Optimierung

Reduzierung von Lizenzkosten durch den Einsatz des SAP STAR Rulesets und detaillierte Analysen auf Benutzer- und Rollenebene.

Echtzeit-Bedrohungserkennung

Nutzung eines modernen Security-Monitoring Dashboards zur Überwachung sicherheitskritischer Ereignisse sowie Zugriff auf eine umfassende Bibliothek von Sicherheitsmustern.

Konnektoren für SAP Access Control

Integration von SAP Access Control (GRC) zur Verbindung von SAP Cloud- und non-SAP-Anwendungen für Risikoanalyse, Mitigation und Provisionierung.

Konnektoren für IAM

Einbindung verschiedener IAM-Lösungen zur systemübergreifenden Risiko- und Lizenzanalyse sowie zur Integration von Mitigationsmaßnahmen in bestehende IAM-Prozesse.

"Mit der Xiting Security Platform bieten wir unseren Kunden eine revolutionäre Lösung, die nicht nur Sicherheit, sondern auch eine vereinfachte Compliance und Kosteneffizienz gewährleistet", sagt Alessandro Banzer, Produktverantwortlicher der Xiting Security Platform.

Aktuelles Release und Roadmap für 2025

Die Core Services der Xiting Security Platform bilden die Grundlage der SaaS-Lösung und gewährleisten eine reibungslose Nutzung mit integrierter Sicherheit, Skalierbarkeit und kontinuierlichem Support. Dazu zählen das Provisioning Framework, die Konsolidierung von Identitäten, der Zugriff auf das Xiting Content Portal und eine systemübergreifende SAP-Lizenzanalyse.

Zu den weiteren Services der XSP zählen Access Analysis, Recertification, die Konnektoren für SAP Access Control (GRC) und IAM-Lösungen, Security Monitoring und Security Patch Management. Je nach individuellem Bedarf kommen diese Services zusätzlich zum Core Service zum Einsatz.

Mit dem Xiting Content Portal (XCP) werden Regelwerke je nach Bedarf zur Verfügung gestellt und über den Core Service der XSP integriert. Je nach lizenziertem Service steht dabei der passende Content zur Verfügung, der über die XCP fortlaufend aktuell gehalten wird.

Verfügbarkeit & Lizenzierung

Die Xiting Security Platform ist ab sofort im Subscription-Modell weltweit verfügbar.

Weitere Informationen und Free Demos

Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: Xiting Security Platform.

Für kostenfreie und anschauliche Demos kontaktieren Sie uns: info@xiting.com.

Über Xiting

Xiting ist ein 360°-Lösungsanbieter für umfassende SAP-Sicherheit. Das ganzheitliche Leistungsportfolio fokussiert sich neben SAP-Berechtigungen auf Identity and Access Management (IAM), Access Governance & Compliance, Cyber Security & Monitoring sowie alles rund um Cloud Security.

Das als SAP Gold Partner ausgezeichnete Unternehmen wurde 2008 von erfahrenen SAP Beratern in der Schweiz gegründet und führt mittlerweile mehr als 130 Mitarbeitende an verschiedenen Niederlassungen weltweit. Den ausgeprägten Qualitätsanspruch bedienen qualifizierte SAP Security Consultants bei mehr als 650 nationalen und internationalen Kunden sowohl mit Dienstleistungen Remote als auch vor Ort.

Die von Xiting eigens entwickelte und von SAP zertifizierte Softwarelösung bietet innovative Werkzeuge an, um Unternehmen unterschiedlichster Branchen in ihren Sicherheitsprojekten umfassend zu unterstützen, indem kostspielige und zeitaufwändige Aufgaben automatisiert, die Compliance verbessert und das Fehlerrisiko erheblich reduziert werden - und dies sowohl in der Cloud als auch On-Premise.