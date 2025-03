Globe Teleservices

Globe Teleservices unterzeichnet einen exklusiven 3-Jahres-Vertrag mit CelcomDigi, um die Sicherheit und das Kundenerlebnis bei A2P-SMS zu verbessern

Singapur, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Globe Teleservices Pte. Ltd. (GTS), ein führender globaler Anbieter von Telekommunikationslösungen, hat einen exklusiven 3-Jahres-Vertrag über die Bereitstellung seiner fortschrittlichen A2P-SMS-Firewall-Lösungen für den größten Mobilfunknetzbetreiber Malaysias, CelcomDigi, erhalten. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, Millionen von Mobilfunknutzern vor betrügerischen Nachrichten und Betrug zu schützen und gleichzeitig ein nahtloses, hochwertiges Messaging-Erlebnis zu gewährleisten.

Mobile Messaging wird immer mehr zu einem wichtigen Kommunikationsmittel für Unternehmen und Verbraucher. Gleichzeitig steigt das Risiko von Phishing, Spam und SMS-Betrug. Die hochmoderne SMS-Firewall von GTS ermöglicht die Erkennung und Filterung von Bedrohungen in Echtzeit und blockiert bösartige Inhalte, bevor sie die Benutzer erreichen. Durch die Verhinderung von unbefugtem Datenverkehr und die Sicherung der Nachrichtenwege ermöglicht GTS seinen Kunden, nur vertrauenswürdige, überprüfte Mitteilungen von seriösen Unternehmen zu erhalten.

Ashutosh Agrawal, Konzerngeschäftsführer von Globe Teleservices, sagte: „Unser Team freut sich, eng mit CelcomDigi zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des A2P-Messaging in Malaysia voranzutreiben. Dieser Vertrag unterstreicht unser Engagement, Telekommunikationsbetreiber weltweit mit sicheren und zuverlässigen Messaging-Diensten zu unterstützen."

Mit seiner starken globalen Präsenz treibt GTS weiterhin Innovationen im Bereich der Telekommunikationssicherheit voran und hilft Mobilfunkbetreibern, ihre Netzwerke zu schützen und gleichzeitig das Vertrauen der Kunden und die Kommunikationseffizienz zu verbessern.

Informationen zu Globe Teleservices

Globe Teleservices (GTS) ist ein in Singapur ansässiges Telekommunikationskonglomerat mit globaler Präsenz und Niederlassungen in den USA, Malaysia, Tansania, Ghana, Indien und Hongkong. GTS bietet Nischenlösungen der nächsten Generation in den Bereichen A2P-Monetarisierung, Omnichannel-Messaging, Betrugsbekämpfung und Cloud-Dienste. Das Unternehmen arbeitet eng mit führenden Mobilfunkbetreibern und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um die Digitalisierung von Diensten und die Sicherung von Einnahmen voranzutreiben. GTS ist Mitglied in renommierten Foren wie MEF, GSMA, GLF, Trust in Enterprise Messaging, TMForum, PITA und ITU-APT. Zu den bemerkenswerten Auszeichnungen gehören der Platinum Award von Juniper Research für die KI-gestützte AGT/AIT-Betrugserkennungslösung, die Anerkennung in Singapurs am schnellsten wachsenden Unternehmen für 2024 und 2025 durch The Straits Times und Statista, Anerkennung in der Financial Times – High-Growth Companies Asia-Pacific 2024 & 2025, Tier-1-Anerkennung im A2P SMS Messaging Market Impact Report 2024 – in der MNO- und Enterprise-Ausgabe von ROCCO und Best Voice/Data Service Innovation Award bei den CC – Global Awards 2024, Berlin.

Weitere Informationen finden Sie unter https://globeteleservices.com/.

