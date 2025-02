Risen Energy Co., Ltd.

Risen Storage präsentiert sein neues flexibles Energiespeichersystem „eFlex" auf der japanischen „World Smart Energy Week 2025"

Tokyo (ots/PRNewswire)

Risen Storage hat sich sehr gefreut sich, sein neuestes flexibles Produkt „eFlex" am 19. Februar 2025 auf der World Smart Energy Week 2025 in Tokio vorstellen zu können. Das fortschrittliche System ist eine flexible Lösung mit einem Grundmodul von 836 kWh und kann zu einem System mit einer Kapazität von bis zu 6,7 MWh konfiguriert werden. Es wurde für internationale Märkte entwickelt, insbesondere für Europa, Nordamerika und Japan, und bietet verbesserte Leistung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den unterschiedlichen Energiebedarf dieser Regionen zu decken.

Maximierung der Energiedichte und Raumausnutzung:

Das neu eingeführte „eFlex"-Energiespeichersystem bietet mit seinem kompakten Design eine effiziente Leistung und maximiert die Flächennutzung. Die hohe Energiedichte und die Flüssigkeitskühlung sorgen für eine optimale Leistung bei minimalem Platzbedarf und sind damit ideal für Einsatzszenarien mit begrenztem Platzangebot.

Einfacher Transport und einfache Installation:

Das System wurde für Regionen mit schwieriger Infrastruktur wie das ländliche Europa, Afrika, Nordamerika, die Karibik und Japan entwickelt und gewährleistet einen reibungslosen Transport auf unterschiedlichem Terrain. Der modulare und flüssigkeitsgekühlte Aufbau ermöglicht eine flexible Installation, die Zeit und Kosten spart und sowohl für städtische als auch ländliche Umgebungen geeignet ist.

Außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit:

Das flüssigkeitsgekühlte System arbeitet effizient bei Temperaturen von -40 °C bis 55 °C und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Klimazonen in Europa, Nordamerika und Japan. Mit seiner hohen Erdbebensicherheit und der Schutzart IP55 ist es für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt und bietet langfristige Stabilität.

Flexibilität und Modularität:

Das System unterstützt Parallelschaltungen von 6–8 Einheiten und bietet anpassbare Kapazitäten von 836 kWh bis 6,7 MWh pro System. Der modulare Aufbau reduziert den Energieverbrauch und steigert die Effizienz des Gesamtsystems.

Umfassende Zertifizierungen und hohe Sicherheitsstandards:

Das System erfüllt internationale Zertifizierungen wie UL9540, UL9540A, CE und NFPA 68/69 und gewährleistet somit die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Ausgestattet mit Hauptsicherungsschaltern (MSD-Sicherungen), explosionsgeschützten Ventilen und intelligenten BMUs garantiert es langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit, unterstützt durch das Engagement für Qualität von Risen Storage.

Informationen zu Risen Storage Risen Storage verfügt über 19 Jahre Erfahrung mit Lithium-Batterielösungen und ist spezialisiert auf PCS, BMS, EMS, C&I und BESS in großem Maßstab. Sein Energiespeicher-Batteriesystem ist das erste in China, das sowohl in den USA als auch in China die UL9540A-Zertifizierung erhalten hat. Mit einer Produktionskapazität von über 15 GWh hat Risen Storage weltweit Großprojekte mit einer Leistung von über 100 MW realisiert und sich weltweit Anerkennung für Qualität und Service erworben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2625939/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-storage-prasentiert-sein-neues-flexibles-energiespeichersystem-eflex-auf-der-japanischen-world-smart-energy-week-2025-302383801.html