Tavneos® (Avacopan) in der Schweiz jetzt erstattet für die Behandlung der ANCA-assoziierten Vaskulitis

Innovative orale Therapie zur Zusatzbehandlung von zwei Haupttypen der ANCA-assoziierten Vaskulitis (AAV), einer seltenen und systemischen Erkrankung

CSL Vifor (Vifor Pharma Schweiz AG) und Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) freuen sich, die nationale Erstattungsgenehmigung von Tavneos® per 1. Januar 2025 für die Behandlung von zwei Hauptformen der AAV bekannt zu geben: der schweren Granulomatose mit Polyangiitis (GPA) und mikroskopische Polyangiitis (MPA). Tavneos® wird als Zusatztherapie zu einem Standard-Immunsuppressionsschema eingesetzt, das Rituximab oder Cyclophosphamid in Kombination mit Glukokortikoiden umfasst.

«Wir freuen uns sehr, den Zugang zu Tavneos® als Zusatzbehandlung für Patienten mit MPA oder GPA in der Schweiz zu erweitern», sagte Jörg Storre, General Manager von CSL Vifor Schweiz. «Die Aufnahme in die Spezialitätenliste ist ein wichtiger Schritt, um Tavneos® zu einem festen Bestandteil der Standardtherapie zu machen. Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse zu verbessern, die Lebensqualität zu steigern und gleichzeitig eine anhaltende Remission für diese Patienten zu erreichen.»

PD Dr. med. Thomas Neumann, stellvertretender Leiter der Rheumatologie am HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St. Gallen, Schweiz, ergänzte: «Ich freue mich, dass Patienten dank der Kostenerstattung nun Zugang zu diesem First-in-Class Medikament erhalten, das darauf abzielt, vielversprechende Therapieergebnisse zu erzielen, sowie die Abhängigkeit von Glukokortikoiden und die Gesamtbelastung der Behandlung zu verringern. Dies ist ein wichtiger Moment für Patienten in der Schweiz.»

Tavneos® erhielt im September 2022 die Zulassung von Swissmedic auf Grundlage eines umfassenden Entwicklungsprogramms, das in den Ergebnissen der Phase-III-Zulassungsstudie ADVOCATE gipfelte. Die Studie, an der 331 Patienten mit ANCA-assoziierter Vaskulitis aus 20 Ländern teilnahmen, verglich Behandlungsschemata unter Einschluss von Tavneos® mit aktuellen Behandlungsschemata mit hochdosierten Glukokortikoiden. In der Studie wurden die primären Endpunkte (Remission in Woche 26 und anhaltende Remission in Woche 52) gemäss Bewertung durch den Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) erreicht. Tavneos® war in Woche 52 dem Therapiestandard überlegen und zeigte ein akzeptables Sicherheitsprofil.

Über CSL Vifor

CSL Vifor ist weltweit Partner der Wahl für Pharmazie und innovative, führende Therapien bei Eisenmangel und in der Nephrologie. Wir sind spezialisiert auf strategische globale Partnerschaften, Einlizenzierungen sowie die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte für eine präzise Gesundheitsversorgung mit dem Ziel, Patienten auf der ganzen Welt zu einem besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Zu CSL Vifor mit Hauptsitz in St. Gallen in der Schweiz gehört auch das gemeinsame Unternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (mit Fresenius Medical Care).

Das Mutterunternehmen CSL (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, beschäftigt 32.000 Mitarbeiter und liefert seine lebensrettenden Therapien an Menschen in über 100 Ländern. Weitere Informationen zu CSL Vifor finden Sie unter www.cslvifor.com.

Über ANCA-assoziierte Vaskulitis (GPA/MPA)

GPA und MPA sind die beiden Hauptformen der ANCA-assoziierten Vaskulitis, einer systemischen Erkrankung, bei der eine unangemessene Aktivierung des Komplementwegs die Neutrophilen weiter aktiviert, was zu Entzündungen und zur Zerstörung kleiner Blutgefässe führt. Dies führt zu Organschäden und -versagen, wobei die Nieren und die Lunge die Hauptziele sind, und kann tödlich sein, wenn sie nicht behandelt wird.

In der Vergangenheit bestand die Behandlung von GPA/MPA aus Kuren mit starken Immunsuppressiva in Kombination mit hochdosierten Glukokortikoiden (Steroiden) über längere Zeiträume. Der ungedeckte medizinische Bedarf ist jedoch nach wie vor hoch, da diese Patienten einem erheblichen Risiko für Komplikationen ausgesetzt sind, sowohl durch ihre Krankheit als auch durch die Nebenwirkungen der Medikamente. Die Behandlungsziele bestehen darin, eine nachhaltige Remission zu erreichen, um Gefässschäden zu reduzieren und die Organfunktion zu erhalten, während gleichzeitig die Nebenwirkungen der derzeitigen Behandlungen minimiert werden.

Über Tavneos® (Avacopan)

Tavneos® (Avacopan) ist ein oral zu verabreichendes kleinmolekulares Medikament und ein selektiver Inhibitor des Komplement-5A-Rezeptors (C5aR1). Tavneos® blockiert den Rezeptor (C5aR) für das entzündungsfördernde Komplementsystemfragment C5a auf Entzündungszellen wie den neutrophilen Granulozyten des Blutes und verhindert so, dass diese Zellen als Reaktion auf die C5a-Aktivierung Schaden anrichten können. Dies löst bekanntermassen die Entzündung aus. Darüber hinaus hemmt Tavneos® selektiv nur den C5aR1-Rezeptor, so dass der nützliche C5a l-Weg über den C5L2-Rezeptor normal funktioniert.

Tavneos® wurde von ChemoCentryx, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amgen, entwickelt und wird ausserhalb der USA und bestimmter anderer Märkte von CSL Vifor gemäss einer Lizenzvereinbarung zwischen VFMCRP und ChemoCentryx, Inc. vermarktet.

