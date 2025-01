Verein Think Tank Fairer Wettbewerb

Schweizerische Wettbewerbsaufsicht vor grossen Herausforderungen

Ein Dokument

Zürich (ots)

Am 5. Februar 2025 - 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr - treffen sich Vertreter*innen der Schweizer Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft zu einem exklusiven Podiumsgespräch (Mittagsveranstaltung) mit dem Titel "Schweizerische Wettbewerbsaufsicht vor grossen Herausforderungen". Das Gespräch wird vom profilierten Schweizer Wirtschaftsjournalisten SRF, Reto Lipp moderiert. Ein hochkarätig zusammengesetztes Podium gibt Ihnen Einblicke, Meinungen und Expertisen in diese wichtige Thematik (siehe auch Einladung / Attachment).

Das Podiumsgespräch richtet sich an Führungskräfte, welche sich mit den Wettbewerbsbedingungen in der Schweiz beschäftigen. Das Thema ist aktuell. In der kommenden Frühjahrssession 2025 wird der Nationalrat über die Kartellgesetzrevision befinden. Die Diskussion verspricht interessant zu werden. Viele Unternehmen sind verunsichert über die Auslegung der gesetzlichen Wettbewerbsbedingungen und der praktischen Auslegung der Aufsichtsbehörden.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zum Podiumsgespräch eingeladen. Wir bitten um entsprechende Anmeldung über die nachfolgend aufgeführte Adresse.

Bitte beachten Sie die beigefügte Einladung und melden Sie sich noch heute an!

Anmeldung an: allenspach@kmespartner.com

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (Désirée Allenspach, Telefon: +41 79 358 99 79)

Think Tank Fairer Wettbewerb

Désirée Allenspach

Fraumünsterstrasse 9, 8001 Zürich

www.think-tank-fairer-wettbewerb.ch