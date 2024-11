Global Gruppe Schweiz AG

Global Gruppe Schweiz AG gewinnt die Swiss Quality Broker AG

Bild-Infos

Download

Pfäffikon SZ (ots)

Die Global Gruppe Schweiz AG hat die Swiss Quality Broker AG mit Sitz in Pfäffikon SZ als weiteren Broker gewinnen können. Die Swiss Quality Broker AG ist seit 25 Jahren erfolgreich am Versicherungsbroker-Markt tätig und hat sich in zahlreichen Spezialgebieten der Versicherungsbranche einen Namen gemacht.

Mit diesem strategischen Zukauf erweitert die Global Gruppe ihre Präsenz in der Schweiz auf über 130 Mitarbeiter an 13 Standorten. Damit bewegt sich die Global Gruppe Schweiz AG im Mittelfeld der Top 10 Versicherungsbroker in der Schweiz und wird laut Aussage des Managements auch in Zukunft einen nachhaltigen Wachstumskurs anstreben.

Zu der Global Gruppe Schweiz AG gehören somit folgende erfolgreiche Versicherungsbroker:

Swiss Quality Broker AG, Pfäffikon, Zürich, Schaan

Graf & Partner AG, Balzers, Chur, Lachen, Unterägeri

WSR & Partner AG, Schindellegi, Ried-Brig

Swiss Quality Broker Partner AG, Sargans

Tousure Versicherungsbroker AG, Olten

AFS all-fincancial-solutions gmbh, Lupfig, Payern

Der Gruppen CEO, Thomas Wang, sagt: Die Ergänzung der Gruppe durch die Swiss Quality Broker AG ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie in der Schweiz. Mit diesem Schritt unterstreichen wir unser Engagement für den Schweizer Markt und unsere Kunden. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir unseren Kunden noch umfassendere und individuellere Dienstleistungen anbieten." Gleichzeitig freut sich Thomas Wang zwei weitere Personen im Verwaltungsrat der Global Gruppe Schweiz AG begrüßen zu dürfen: Patrick Widler und Rolf Langenbach.

In der D/A/CH-Region gehören bereits über 1'000 Mitarbeitende der Global Gruppe an.