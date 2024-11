Acclaro Corporation

Acclaro Medical gibt die Eröffnung eines neuen Hauptsitzes in München bekannt

Smithfield, R.I. (ots/PRNewswire)

Acclaro Medical, ein bahnbrechendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Spitzenlösungen konzentriert, die die Patientenversorgung verbessern und die medizinische Praxis neu definieren, eröffnete am 28. Oktober 2024 nach einer feierlichen Zeremonie des Durchschneidens des Bandes offiziell seinen neuen Firmensitz in München, Deutschland. Das neue Zentrum stellt einen wichtigen Meilenstein für das schnell wachsende Medizintechnikunternehmen dar, das innovative Lasergeräte und -behandlungen zur Verbesserung ästhetischer und medizinischer Hautprobleme entwickelt.

„Wir haben einen neuen Unternehmensstandort in Europa geschaffen, an dem wir unsere Präzisionstechnologie, unsere Direktmarketing- und Vertriebsfunktionen und unser Service-Engagement im Dienste unserer Kunden bündeln können", so Helen Fang, Chief Executive Officer von Acclaro Medical. „Münchens globaler Ruf als Powerhouse-Markt ist der ideale Anker, um die Bekanntheit unseres Flaggschiffs UltraClear® Kaltfaserlaser weltweit zu steigern."

Acclaro ist seit 2018 ein wichtiger Akteur im Bereich der ästhetischen Laser und ist begeistert und bereit, das volle Potenzial seines UltraClear-Faserlasers mit neuen und bestehenden Partnern in der Europäischen Union auszuschöpfen. Laut Reiner Kuchenbaur, Geschäftsführer der Acclaro Medical GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Acclaro Corporation, „ist die Einrichtung der neuen Unternehmenszentrale in München eine wichtige, fortschrittliche Strategie, die dazu beitragen wird, den Austausch von klinischen Erfahrungen und besseren Patientenergebnissen zwischen den USA und den Kunden auf globaler Ebene zu beschleunigen."

Über Acclaro Medical Acclaro Medical wurde 2018 von Weltklasse-Branchenexperten gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, zu innovieren und auf den Markt zu bringen, die den heutigen, unerfüllten Bedürfnissen der medizinischen, ästhetischen und chirurgischen Praxis entsprechen. Mit einem unermüdlichen Engagement für Innovation und einem Team von engagierten Fachleuten setzt Acclaro Medical weiterhin neue Maßstäbe und treibt positive Veränderungen in der ästhetischen Medizinbranche voran. Die firmeneigenen 3DMIRACL®- und Laser Coring®-Behandlungen zur Hautverjüngung werden für ihre unübertroffenen ästhetischen Ergebnisse geschätzt, die durch hohen Patientenkomfort, schnelle Heilung und größtmögliche Sicherheit bei allen Hauttypen ergänzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ultraclearlaser.com.

