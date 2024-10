Family Commerce AG

Der umfassende Halloween-Ratgeber von Sweets.ch

Rüti/ZH (ots)

Halloween ist ein Riesenspass. Zumindest für Kinder. Erwachsene Halloween-Fans sind in der Schweiz eher selten. Zu ihnen gehören die Süssigkeiten-Profis von Sweets.ch. Sie haben ein grosses Angebot an Süssigkeiten für Halloween im Sortiment. Und kennen sich bestens aus mit dem schaurig schönen Brauch. Dieses Wissen haben sie in einen praktischen Halloween-Ratgeber für Eltern, Erwachsene und Kinder gepackt.

In den vergangenen Jahren ist es nämlich zunehmend zu Sachbeschädigungen gekommen. Süsses oder Saures bedeutet: Bekommen wir keine Süssigkeiten, spielen wir dir einen Streich. Rohe Eier auf Fenster werfen, Häuser mit Spraydosen verunstalten oder Autotüren zukleben sind aber keine Streiche. Sondern Sachbeschädigung. Der Ratgeber soll dazu beitragen, dass Halloween ein Fest für alle bleibt.

Der umfassende Halloween-Ratgeber von Sweets.ch kann ab sofort kostenlos als PDF heruntergeladen werden.

https://cdn.sweets.ch/uploads/Sweets_Halloween_Ratgeber.pdf