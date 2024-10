VerifyVASP

Travel Rule in großem Maßstab: VerifyVASP erreicht 10 Millionen Verifizierungen im Gesamtwert von 200 Milliarden US-Dollar

Singapur (ots/PRNewswire)

VerifyVASP, ein führender Anbieter von Compliance-Lösungen für virtuelle Vermögenswerte, hat bei der Umsetzung der Travel Rule wichtige Meilensteine erreicht: Seit dem Start im Jahr 2022 wurden 200 Milliarden US-Dollar an verifizierten Überweisungen bei 10 Millionen erfolgreichen Verifizierungen verarbeitet. Die Travel Rule ist eine AML/CFT-Regulierungsvorschrift, die Finanzinstitute und Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) dazu verpflichtet, bestimmte Nutzerinformationen bei der Überweisung von Geldbeträgen oder virtuellen Vermögenswerten weiterzugeben und zu überprüfen.

Elsa Madrolle, GM bei EMEA, kommentiert:

„Das sind 200 Milliarden US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten, die durchgängig die beabsichtigten, verifizierten Gegenparteien erreichen, während bei anderen Implementierungen nicht jede Nachricht beantwortet wird. Wir haben eine durchschnittliche Erfolgsquote von 92 % bei der Verifizierung, sodass unsere Mitglieder ein gestiegenes Nutzervertrauen berichten. Im Vorfeld der Umsetzung in der EU können wir zeigen, dass die Travel Rule in großem Maßstab umsetzbar ist und zugleich das Nutzererlebnis verbessert wird."

Um diese Meilensteine zu erreichen, hat VerifyVASP eine Reihe von Lösungen entwickelt, die die Identität aller Beteiligten – sowohl der Virtual Asset Service Provider (VASP) als auch der Endnutzer – vor Überweisungen und Einzahlungen überprüfen. Ein vollständig dezentrales Peer-to-Peer-Protokoll gewährleistet die Unmittelbarkeit und Sicherheit. Diese Lösungen sind dazu in der Lage, Organisationen zu überprüfen, die der Travel Rule unterliegen oder ihr nicht unterliegen. Dabei wird die jeweilige Rechtsgrundlage beachtet und eine wesentliche Herausforderung des Sunrise-Problems adressiert.

In einer Zeit, in der Betrügereien und illegale Aktivitäten in virtueller und herkömmlicher Form ein völlig neues Ausmaß erreichen, reduziert die wirksame Umsetzung der Travel Rule bereits einige dieser Risiken. Wie VerifyVASP-Mitglieder berichten, sind die von ihren Benutzern gemeldeten Betrügereien mit falschen Identitäten nahezu verschwunden.

Die Travel Rule-Implementierung hat erhebliche Auswirkungen auf die Nutzer: Die neuen Anforderungen bringen einige Änderungen beim Benutzererlebnis mit sich, schaffen aber auch Vertrauen in die Nutzung konformer VASP-Mitglieder für Überweisungen, wenn sie korrekt umgesetzt werden.

Je näher die Umsetzungsfristen in verschiedenen Ländern und den EU-Mitgliedsstaaten rücken, zeigen die Erfolge von VerifyVASP, dass eine korrekte Umsetzung der Travel Rule nicht allein die Einhaltung der Vorschriften bedeutet, sondern einen wichtigen Faktor für den Aufbau eines sicheren und prosperierenden Ökosystems darstellt.

Informationen zu VerifyVASP Pte. Ltd: VerifyVASP ist ein dezentralisiertes Messaging-Protokoll für die Einhaltung der Travel Rule, das von regulierten VASPs unterstützt wird. VerifyVASP bietet umfassende Travel Rule-Lösungen an, die eine Due-Diligence-Prüfung der Gegenpartei, ein Messaging-Protokoll, eine On-Chain-Risikoanalyse sowie Beratungsdienstleistungen zu den Anforderungen der Travel Rule und dem Schutz personenbezogener Daten beinhalten. VerifyVASP mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Tokio und Paris erwartet ein beschleunigtes Netzwerkwachstum und eine Zunahme der Verifizierungen.