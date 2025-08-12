PINK CUBE Test Your Breast

Einladung: Auftakt der PINK CUBE Roadshow 2025 - JA zu Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz

Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs - dabei kann Früherkennung Leben retten.

Um auf diese Tatsache aufmerksam zu machen, startet am Samstag, den 6. September 2025 die diesjährige PINK CUBE Roadshow mit einem nationalen Kick-off Event in Zürich.

Seien Sie dabei und treffen Sie Expert:innen aus Medizin, Forschung und Politik – darunter Vertreter:innen der Krebsliga Schweiz, der Brustkrebs-Patientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz, des Brustzentrums des Universitätsspitals Zürich, der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, des Bundesparlaments, von Swiss Cancer Screening, von prio.swiss, vom Swiss Cancer Institute und verschiedener Fachgesellschaften. Hören Sie in Kurzreferaten Fakten und aktuelle Entwicklungen rund um Brustkrebs, Prävention, Früherkennung und Screening-Programme in der Schweiz. Führen Sie vertiefende Gespräche und Interviews mit den Expert:innen.

Betreten Sie als Erste den PINK CUBE, nutzen Sie das Beratungsangebot und veröffentlichen Sie die ersten Fotos vom neuen, mobilen PINK CUBE.

Was: Kick-off Event zum Start der PINK CUBE Roadshow 2025

Kick-off Event zum Start der PINK CUBE Roadshow 2025 Datum: Samstag, 6. September 2025

Samstag, 6. September 2025 Zeit: 09:00 – 10:00 Uhr

09:00 – 10:00 Uhr Ort: Zürich Utoplatz/Sihlcity, beim PINK CUBE

Das Programm ist beigefügt. Die Gästeliste und den Stand der Anmeldungen können Sie hier einsehen.

Wir würden uns freuen, Sie am Anlass zu begrüssen. Bitte melden Sie sich bis zum 15. August 2025 an. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

Über Brustkrebs

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. In der Schweiz erkranken jährlich rund 6600 Frauen und 60 Männer daran - auch junge Menschen sind betroffen. Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert haben, ist Brustkrebs die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen in der Schweiz: Alle sechs Stunden stirbt eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Deshalb braucht es in der Schweiz flächendeckend Programme zur Früherkennung von Brustkrebs.

Die Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE

"PINK CUBE Test Your Breast" richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen. Wir informieren über Brustkrebs und die Risikofaktoren. Wir erklären, was eine Mammografie ist und wann wir sie empfehlen. Gynäkolog:innen bieten im PINK CUBE eine persönliche Beratung und Tastuntersuchung der Brust an. Ausserdem lernen die Besucher:innen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können - und vieles mehr. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dass alle Frauen in der Schweiz die gleichen Chancen auf Zugang zu einem organisierten Mammografie-Screening-Programm zur Brustkrebsfrüherkennung haben.

Diesen Herbst macht der PINK CUBE in 11 Kantonen Halt - in all jenen, die noch kein Brustkrebs-Screening-Programm haben.

PINK CUBE Roadshow 2025

06. September – Zürich, Utoplatz/Sihlcity

12. September – Stans, Dorfplatz

13. September – Luzern, Mühlenplatz

18. September – Sarnen, Dorfplatz

20. September – Schwyz, Mythen Center

25. September – Schaffhausen, Fronwagplatz

27. September – Zug, Bundesplatz

02. Oktober – Altdorf, Lehnplatz

04. Oktober – Zürich, Europaplatz

11. Oktober – Glarus, Rathausplatz

16. Oktober – Liestal, Rathausstrasse

25. Oktober – Baden, Schlossbergplatz 2

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Aufklärungsaktion im PINK CUBE wurde 2022 von MSD initiiert und hat sich unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga Schweiz zu einer einzigartigen Initiative mit 28 Partnern und Sponsoren weiterentwickelt. Die diesjährige PINK CUBE Roadshow wird ermöglicht dank der finanziellen Unterstützung von MSD, GILEAD, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Eli Lilly, SWICA, AstraZeneca und Sandoz.

Medienkontakt & Anmeldung

Susanne Thost, Lead PINK CUBE Test Your Breast sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84