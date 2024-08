Unilabs; C2N

C2N Diagnostics und Unilabs geben globale Partnerschaft bekannt, bringt Innovationsführer in Diagnostik und Labormedizin zusammen, um die Gesundheit des Gehirns zu fördern

ST. Louis und Genf (ots/PRNewswire)

Partnerschaft erweitert die Reichweite der C2N Precivity™-Bluttests in über 75 Ländern, um die Frühdiagnose und Erforschung der Alzheimer-Krankheit zu verbessern

Die Vereinbarung sieht einen Technologietransfer des C2N-eigenen Portfolios von Alzheimer-Biomarkern aus dem Blut vor, um ein europaweites Unilabs-Testnetz aufzubauen

Unilabs („Unilabs"), ein führender internationaler Anbieter von Diagnosedienstleistungen, und C2N Diagnostics, LLC („C2N"), ein Pionier für fortschrittliche Diagnoselösungen im Bereich der Alzheimer-Krankheit (AD) und verwandter neurologischer Erkrankungen, gaben heute einen wichtigen Meilenstein in der Hirngesundheitsdiagnostik und Forschung in Europa und darüber hinaus bekannt.

Unilabs und C2N haben einen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, der den Zugang zu C2Ns Precivity Portfolio von Bluttests auf exklusiver Basis in Europa, einschliesslich Norwegen, der Schweiz und Grossbritannien, erweitern wird. Die Vereinbarung wird auch den Zugang in Peru, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten exklusiv über die bestehenden C2N-Partnerschaften hinaus ermöglichen.

„Die Alzheimer-Krankheit ist auf dem Vormarsch. Daher ist es wichtig, innovative, weniger invasive und leichter zugängliche Diagnoseverfahren für Patienten anzubieten", sagte Dr. Rahul Chaudhary, Leiter der Innovationsabteilung von Unilabs. „Die Diagnose der Alzheimer-Krankheit war allzu oft schmerzhaft, invasiv und teuer. Diese Partnerschaft wird die Diagnoseerfahrung für Patienten mit kognitiven Problemen verändern und gleichzeitig die Frühdiagnose und die Forschung revolutionieren und sich positiv auf die langfristigen Ergebnisse auswirken."

Er fährt fort: „C2Ns Precivity-Portfolio von Bluttests und seine innovative Biomarker-Pipeline bieten die leistungsfähigsten Präzisionswerkzeuge der Branche1. Wir gehen davon aus, dass diese Innovationen für Gesundheitsdienstleister in Europa, der Golfregion und Lateinamerika, die sich auf uns verlassen, und für unsere Biopharma-Kooperationspartner, die neue Therapien entwickeln, interessant sein werden. Patienten auf der ganzen Welt verdienen Zugang zu einer frühzeitigen Diagnose, die mit Hilfe von Instrumenten der personalisierten Medizin bessere Behandlungsentscheidungen ermöglicht und langfristige Strategien zur Krankheitsvorbeugung aktiviert. Wir sind zuversichtlich, dass diese Tests dazu beitragen können, bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, während wir unsere Mission fortsetzen, die Gesundheit zu stärken und das Leben zu maximieren."

C2N's Precivity Portfolio von Bluttests hilft Gesundheitsdienstleistern und Forschern bei der Erkennung von Amyloid-Plaques und neurofibrillären „Tau"-Tangles im Gehirn, die pathologische Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit sind. Diese Tests tragen auch dazu bei, Entscheidungen über das medizinische Management und die Behandlung auf der Grundlage der zugrunde liegenden Ursachen der Demenz zu treffen.

Diese strategische Partnerschaft sieht auch einen Technologietransfer des C2N-eigenen Portfolios von Alzheimer-Biomarkern im Blut vor, um ein Unilabs-Testnetzwerk in ganz Europa zu schaffen, das sicherstellt, dass Precivity-Tests in qualifizierten Gesundheitseinrichtungen mit der gleichen Qualität, Konsistenz und Genauigkeit durchgeführt werden können, wie sie derzeit im zentralen CAP/CLIA-Labor von C2N in St. Louis, Mo.

Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft die globale Alzheimer-Diagnose für Patienten mit kognitiven Problemen oder einem hohen Risiko für zukünftige Alzheimer- oder Alzheimer-ähnliche Demenzerkrankungen verändern wird.

Der Gesundheitssektor ist begierig auf leicht zugängliche, weniger invasive Tests

C2N hatte zuvor bekannt gegeben , dass der Bluttest PrecivityAD® die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union (EU) erhalten hat und auch den Status eines In-vitro-Diagnostikums nach der Verordnung (EU) 2017/746 besitzt, was die kommerzielle Verfügbarkeit in der EU als In-vitro-Diagnostikum zur Unterstützung der Bewertung von Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung oder Demenz ermöglicht. Darüber hinaus hat die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) den Bluttest PrecivityAD als In-vitro-Diagnostikum zur Unterstützung der Diagnose der Alzheimer-Krankheit zugelassen.

Dr. Joel Braunstein, CEO von C2N, sagt: „Die ernüchternden Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit reichen über die Grenzen eines Landes hinaus, und deshalb ist es wichtig, dass wir auf das weltweite Interesse an unseren Precivity-Bluttests reagieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit den gleichberechtigten Zugang zu den hochwertigsten Blut-Biomarkern, die bei der Diagnose der Alzheimer-Krankheit helfen können, beschleunigen wird. Wir haben bereits andere internationale Vereinbarungen getroffen und sind nun sehr stolz darauf, diese vielseitige strategische Partnerschaft mit Unilabs einzugehen, einem Unternehmen, das bei Tests und der personalisierten Diagnostik der Alzheimer-Krankheit höchsten Wert auf Qualität legt."

Die Bluttests PrecivityAD2™ und PrecivityAD nutzen hochempfindliche und spezialisierte Labortechnologien, um bestimmte Proteine im Blut zu identifizieren und zu messen, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Vorhandensein von Amyloid-Plaques im Gehirn, einem der pathologischen Befunde der Alzheimer-Krankheit, in Verbindung stehen. Das wichtigste Testergebnis ist ein klinisch validierter Score, der die Wahrscheinlichkeitskategorie eines Patienten für das Vorhandensein von Amyloid-Plaques im Gehirn bestimmt. Wie andere Tests, die bei klinischen Patienten die Pathologie des Amyloid-Gehirns untersuchen, z. B. Amyloid-PET-Scans oder Liquor-Tests, können die Bluttests von Precivity zusammen mit anderen medizinischen Informationen von Gesundheitsdienstleistern zur Interpretation der Testergebnisse verwendet werden.

Die Tests sind für die Verwendung bei Patienten ab 55 Jahren mit Anzeichen oder Symptomen einer leichten kognitiven Beeinträchtigung oder Demenz vorgesehen. Diese Tests können nur auf von qualifizierten Gesundheitsdienstleistern bestellt werden.

C2N und Unilabs gehen davon aus, dass das Precivity-Portfolio an Bluttests den Unilabs-Kunden in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen wird, je nach geografischer Region.

