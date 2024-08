Constellation Cold Logistics S.à r.l.

Constellation Cold Logistics betritt den dänischen Markt mit einer Vereinbarung zur Übernahme von Agri-Norcold A/S

London (ots/PRNewswire)

Constellation Cold Logistics („Constellation" oder das „Unternehmen"), ein führender europäischer Anbieter von Kühllagerung und Logistik, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Agri-Norcold A/S („Agri-Norcold") getroffen hat. Mit dieser Transaktion tritt Constellation erstmals in den dänischen Markt ein und stärkt damit seine europäische Präsenz und sein Dienstleistungsangebot in den nordischen Ländern für bestehende und neue Kunden.

Agri-Norcold mit Hauptsitz in Aalborg, Dänemark, ist seit seiner Gründung im Jahr 1964 der führende Akteur in der dänischen Kühlhausbranche. Agri-Norcold besitzt und betreibt 10 Anlagen, die strategisch in der Nähe wichtiger Lebensmittelproduktionszentren, Import-/Exportstellen und Großstädte positioniert sind und einen effizienten Transport- und Logistikfluss gewährleisten. Das ausgedehnte Netzwerk in ganz Dänemark verfügt über insgesamt 865.756 m3 Tiefkühllager oder 266.000 Palettenstellplätze, zusätzlich zu einer großen Gefrier- und Verpackungsinfrastruktur. Seit 2012 ist Agri-Norcold im gemeinsamen Besitz von TA-Logistics und Danish Crown.

Carlos Rodriguez (CEO von Constellation) sagte: „Die Aufnahme von Agri-Norcold in unser Netzwerk eröffnet uns strategische Möglichkeiten in Dänemark und stärkt die führende Position von Constellation in den nordischen Ländern, wo wir bereits starke Partnerschaften und Wachstumschancen mit unseren Kunden in Norwegen und Schweden haben.

Die langjährigen Beziehungen von Agri-Norcold zu Danish Crown und mehreren anderen Herstellern von Fleisch, Milchprodukten, Meeresfrüchten und verpackten Lebensmitteln versetzen das Unternehmen in eine gute Position für künftiges Wachstum. Dänemark ist einer der größten Nettoexporteure von Lebensmitteln in Europa, und diese Transaktion wird es uns ermöglichen, mit neuen Kunden weiter zu wachsen, ebenso wie mit vielen anderen, die wir bereits über das Constellation-Netzwerk bedienen."

Thorkil Andersen (CEO, TA-Logistics A/S, und Chairman von Agri-Norcold) sagte: „Ich freue mich sehr, dass Agri-Norcold sich Constellation anschließt. Der Schwerpunkt des Agri-Norcold-Teams auf den Kundenservice stimmt sehr gut mit der Reaktionsfähigkeit und der Kultur von Constellation überein, und sie freuen sich darauf, von den Möglichkeiten eines paneuropäischen Netzwerks zu profitieren. Die Unternehmen von TA-Logistics freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Constellation, sowohl in Dänemark als auch in anderen Regionen, in denen Frode Laursen und andere Unternehmen der Gruppe Transport- und andere Mehrwertdienste anbieten."

Jan Nielsen (Geschäftsführer von Agri-Norcold) sagte: „Ich möchte unseren Mitarbeitern zu dem großartigen Unternehmen gratulieren, das sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Sie sollten sehr stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreicht haben, und sie können sich auf größere Möglichkeiten und Wachstum als Teil des größeren Constellation-Netzwerks freuen. Ich möchte mich auch bei unseren Kunden für das Vertrauen bedanken, das sie uns jeden Tag entgegenbringen. Ich freue mich, dass wir ihnen nun Lösungen in ganz Europa anbieten und unsere Dienstleistungen in Dänemark auf bestehende Constellation-Kunden ausweiten können. Constellation und Agri-Norcold haben gemeinsame Werte, und ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam Großes erreichen können."

Constellation ist Europas führender unabhängiger Kühllager- und Logistikanbieter mit rund 700.000 temperaturgeführten Palettenstellplätzen und einer Präsenz in sieben europäischen Ländern (ohne die Übernahme von Agri-Norcold). www.constellationcold.com

TA-Logistics ist eine Beteiligungsgesellschaft in Familienbesitz, die sich ausschließlich auf die Logistik konzentriert. TA-Logistics besitzt, führt und entwickelt operative Logistikunternehmen. Dazu gehören Frode Laursen A/S, IN-Store A/S, Kaj Madsen Fjelstrup A/S, Skanol A/S und andere Tochtergesellschaften mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, 600.000 m2 Lager und 1.300 Transportfahrzeugen innerhalb der Gruppe.

www.ta-logistics.dk | www.frode-laursen.com

