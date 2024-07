CFI Group

Innovation vorantreiben: CFI begrüßt den siebenfachen Formel-1™-Weltmeister Lewis Hamilton als neuen globalen Markenbotschafter

CFI, der führende Online-Handelsanbieter der Region, hat stolz eine transformative Partnerschaft mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton als seinem neuesten globalen Markenbotschafter bekannt gegeben.

Diese wegweisende, mehrjährige Vereinbarung ist ein entscheidender Moment für CFI, da sie die Gruppe mit einer der berühmtesten Persönlichkeiten in der Geschichte des Motorsports zusammenbringt. Hamilton, der für sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen, Innovation und sein Eintreten für Vielfalt und Integration bekannt ist, hat auch über den Sport hinaus Einfluss. Sein Engagement, Grenzen zu überschreiten, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, spiegelt das Engagement von CFI wider, Händler weltweit mit modernster Technologie, umfassenden Möglichkeiten und unermüdlicher Unterstützung zu stärken. Hamiltons Streben nach Erfolg und positivem Wandel macht ihn zu einem idealen Vertreter der Werte und der Mission von CFI.

Als globaler Markenbotschafter für CFI wird Hamiltons Einfluss über die Repräsentation hinausgehen. Sein Erfolg und sein Engagement werden das globale Publikum von CFI inspirieren und einbeziehen und die Synergie zwischen den innovativen Handelslösungen von CFI und dem Streben von Hamilton nach Spitzenleistungen auf und abseits der Rennstrecke hervorheben. Die Partnerschaft wird auch das gemeinsame Ziel beider Parteien für eine bessere, gerechtere Zukunft fördern, wobei CFI im Rahmen der Vereinbarung eine Spende an Hamiltons Stiftung Mission 44 leisten wird.

Hisham Mansour, Mitbegründer und Geschäftsführer von CFI, kommentierte:

„Lewis Hamilton ist nicht nur ein Champion auf seinem Gebiet, sondern auch eine globale Ikone, die die Werte Präzision, Beharrlichkeit und bahnbrechende Innovation verkörpert und sich für soziale Gerechtigkeit und humanitäre Zwecke einsetzt. Mit ihm als neuem Markenbotschafter von CFI beginnt ein neues und aufregendes Kapitel auf unserem Weg. Mit einer über 25-jährigen Tradition und einem Ruf, der von Innovation und Exzellenz geprägt ist, ist unsere Partnerschaft mit Lewis eine natürliche Verbindung, die durch das gemeinsame Engagement, Grenzen zu überwinden und Großes zu erreichen, geprägt ist. Lewis ist eine herausragende Persönlichkeit im Sport und CFI ein führendes Unternehmen in seinem Bereich, was diese Partnerschaft zu einer idealen Zusammenarbeit macht."

Lewis Hamilton fügte hinzu:

„Ich freue mich, CFI als globaler Markenbotschafter beizutreten. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem gemeinsamen Streben nach Spitzenleistungen und Innovation. So wie ich in allem, was ich tue, Spitzenleistungen anstrebe, beeindruckt mich das Engagement von CFI, seinen Kunden die besten Werkzeuge und Bedingungen zu bieten. Gemeinsam wollen wir inspirieren und einen positiven Einfluss ausüben, und ich freue mich darauf, ihre globale Gemeinschaft zu unterstützen."

Neben seinen Erfolgen auf der Rennstrecke ist Lewis Hamilton bekannt für sein Engagement für eine gerechtere, inklusivere Zukunft für junge Menschen auf der ganzen Welt durch seine Stiftung Mission 44. Die Organisation investiert in Lösungen, die junge Menschen befähigen, soziale Ungerechtigkeit zu überwinden und erfolgreich zu sein, und nutzt die persönlichen Erfahrungen von Hamilton, um eine positive Wirkung zu erzielen. Im Einklang mit diesen Werten verstärkt CFI sein Engagement für die Förderung von Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung und für die Förderung des gesellschaftlichen Engagements.

Die Partnerschaft mit Lewis Hamilton und das Engagement für die Mission 44 unterstreicht das Engagement von CFI für Spitzenleistungen und Innovation im Handel. Als neuer globaler Markenbotschafter verkörpert Hamilton die Überzeugung, dass Erfolg nur möglich ist, wenn man über seine Grenzen hinausgeht und seine Komfortzone verlässt. Sein Leben und seine beruflichen Erfolge passen perfekt zur Mission von CFI, Händlern weltweit einen beispiellosen Zugang zu den globalen Finanzmärkten zu verschaffen und ihnen die erforderlichen Tools und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um hervorragende Leistungen zu erzielen.

Informationen zu CFI

Die CFI Financial Group ist der führende Onlinetrading-Broker in der MENA-Region mit über 25 Jahren Erfahrung und der höchsten Anzahl an regulierten Unternehmen und regionalen Niederlassungen, darunter wichtige Standorte wie London, Dubai, Larnaca, Beirut, Amman und Kairo. CFI ist auf den Online-Handel mit Aktien, Währungen und Rohstoffen spezialisiert und bietet äußerst wettbewerbsfähige Handelsbedingungen, einschließlich Null-Pip-Spreads und keine Kommissionsgebühren. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Trading-Tools und -Anwendungen. Die Gruppe unterstützt den Spitzensport durch Partnerschaften mit Organisationen wie dem AC Mailand und der FIBA WASL. Das Unternehmen ist stolz darauf, den siebenfachen Formel-1™-Weltmeister Sir Lewis Hamilton zu seinem globalen Markenbotschafter zu ernennen, was das gemeinsame Engagement für Spitzenleistungen und Innovation widerspiegelt. Die Gruppe beteiligt sich aktiv an verschiedenen Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) in den Gemeinden, in denen sie tätig ist.

Informationen zu Lewis Hamilton

Sir Lewis Hamilton MBE ist siebenfacher Formel-1™-Weltmeister und fährt für das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Er gilt als der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des Rennsports und hat mit 103 Siegen den Rekord für Rennsiege gebrochen. Lewis durchbricht weiterhin Barrieren innerhalb und außerhalb der Formel 1 als erster und einziger dunkelhäutiger Fahrer aus der Arbeiterklasse. 2020 startete er sein Forschungsprojekt The Hamilton Commission, um Hindernisse und Chancen für Vielfalt zu ermitteln, und ein Jahr später gründete er seine Stiftung Mission 44, um eine gerechtere, inklusivere Zukunft zu schaffen, in der jeder junge Mensch gedeihen kann. Neben seinem bedeutenden karitativen Engagement ist Lewis ständig bestrebt, sich weiterzuentwickeln und sein Potenzial auf neue Weise auszuschöpfen. Seine natürliche Kreativität hat ihn in die Welt des Films, der Musik, der Wirtschaft und der Mode gezogen. Bei jeder Unternehmung hat sich Lewis als engagierte Führungspersönlichkeit und engagierter Partner für verschiedene Organisationen erwiesen. Er setzt sich für die Förderung von People of Color in Führungspositionen und für deren unternehmerische Selbstständigkeit ein und verkörpert damit die Essenz von Innovation und Führung.

Informationen zur Mission 44

Die 2021 vom siebenfachen Formel-1™-Weltmeister Sir Lewis Hamilton ins Leben gerufene Wohltätigkeitsorganisation Mission 44 setzt sich für eine gerechtere und inklusivere Zukunft für junge Menschen auf der ganzen Welt ein. Die Wohltätigkeitsorganisation investiert in Lösungen, die junge Menschen in die Lage versetzen, soziale Ungerechtigkeit zu überwinden und erfolgreich zu sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems, der Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen MINT und Motorsport und der Befähigung junger Menschen, die Welt, in der sie leben, zu gestalten.

