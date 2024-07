Région Île-de-France

Olympische Spiele Paris 2024: Die Region Île-de-France eröffnet einen Online-NewsRoom und stellt ihre Nachrichten und Inhalte während der Spiele der gesamten Presse zur Verfügung

Um der Presse, insbesondere der ausländischen Presse, die Arbeit zu erleichtern, hat die Region Île-de-France einen virtuellen NewsRoom eingerichtet, in dem alle Informationen, Inhalte und Tools, die die drei strategischen Kompetenzen der Region Île-de-France im Zusammenhang mit den Spielen betreffen, auf Englisch und Französisch zu finden sind:

Visit & Choose Paris Region, für alle Informationen über das Reiseziel Île-de-France und seine Attraktivität sowohl für Touristen (Themenwege, Jahresbilanzen, Bildmaterial zum regionalen Erbe) als auch für die Wirtschaft (Studien über die Auswirkungen auf die Unternehmen, die an den Spielen beteiligte Wirtschaftsstruktur, Investitionen …);

für alle Informationen über das Reiseziel Île-de-France und seine Attraktivität sowohl für Touristen (Themenwege, Jahresbilanzen, Bildmaterial zum regionalen Erbe) als auch für die Wirtschaft (Studien über die Auswirkungen auf die Unternehmen, die an den Spielen beteiligte Wirtschaftsstruktur, Investitionen …); Verkehr und Mobilität , mit den Plänen der neuen Linien, Verlängerungen, speziellen Verkehrsplänen, aber auch neuen Infrastrukturen und Fahrzeugen;

, mit den Plänen der neuen Linien, Verlängerungen, speziellen Verkehrsplänen, aber auch neuen Infrastrukturen und Fahrzeugen; Institutionen, für alle von der Region vor, während und nach den Spielen eingerichteten Maßnahmen, insbesondere mit dem Teilbereich Erbe (Ausbildung, Beschäftigungsplattform, Dauerhaftigkeit der Einrichtungen) usw.

Mit diesem NewsRoom möchte die Region die Informationsquellen für die Presse vereinfachen und optimieren. Dies soll durch eine zentrale Anlaufstelle und einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Ansprechpartnern der Region Île-de-France erreicht werden.

Hier klicken, um zum Newsroom zu gelangen: https://newsroom-en.iledefrance.fr/

Zur Erinnerung: Die Region Ile-de-France ist nach dem Staat der größte öffentliche Geldgeber der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024. Sie hat über 500 Mio. € investiert, um Verkehrsmittel, Sportanlagen, Grünflächen und Wohnungen zu finanzieren und zum Sicherheitsaufwand beizutragen. Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 werden die ersten Spiele in der Geschichte sein, die zu 100 % mit kohlenstofffreien öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Schließlich ist die Region Île-de-France die größte Wirtschaftsregion Europas und die drittgrößte der Welt, in der 30 % des nationalen BIP erwirtschaftet werden und die eine starke internationale Anziehungskraft besitzt. Die Region Île-de-France ist in den meisten Bereichen tätig, die den Alltag der 12 Millionen Einwohner der Region betreffen: Verkehrsinfrastrukturen, aber auch Gymnasien, der ökologische Wandel des Gebiets und die wirtschaftliche Entwicklung. Sie verfolgt eine Entwicklungspolitik, die die Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft mit Investitionen von mehr als 10 Milliarden Euro zu einer ihrer Prioritäten macht.

