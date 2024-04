OLZ AG

Ex-PostFinance-CEO Hansruedi Köng wird VR beim Schweizer Asset Manager OLZ

Bern (ots)

Die OLZ AG verstärkt mit der Wahl von Hansruedi Köng ihren Verwaltungsrat. Der ehemalige CEO der PostFinance übernimmt sein Amt per 24. Mai 2024. Die OLZ AG ist seit 2007 eine von der FINMA lizenzierte Schweizer Vermögensverwalterin von Kollektivvermögen, die in den Bereichen des quantitativen und nachhaltigen Asset Managements führend ist.

Mit Hansruedi Köng gewinnt die OLZ AG einen erfahrenen und in der Finanzwelt bestens vernetzten Verwaltungsrat. OLZ-VRP Dr. Andreas Jacobs: "Wir freuen uns sehr, mit Hansruedi Köng eine Führungspersönlichkeit mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis im Verwaltungsrat zu begrüssen, der weiss, wie man Herausforderungen anpackt, Innovationen umsetzt und der unsere Werte vollumfänglich teilt."

Hansruedi Köng studierte an der Universität Bern Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Im Jahr 2003 wurde er nach verschiedenen Stationen in der Finanzindustrie Leiter Treasury und Mitglied der Geschäftsleitung bei der PostFinance, deren Entwicklung er in der Folge während 20 Jahren prägte: Von 2007 bis 2011 war er CFO, ab dem Jahr 2012 führte er die PostFinance als CEO. Im Jahr 2023 kündigte Hansruedi Köng seinen Rücktritt an, um sich künftig neuen Aufgaben zu widmen.

Er sagt zu seinem Engagement bei der OLZ AG: "Ich kenne die OLZ seit ihrer Gründung, als sie sich mit der Vision einer fairen, transparenten, risikobewussten und wissenschaftlich fundierten Vermögensverwaltung in einem sehr kompetitiven Markt etablieren konnte. Über die Jahre habe ich die OLZ in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit als kompetenten, professionellen und innovativen Schweizer Asset Manager schätzen gelernt. Ich freue mich sehr darauf, als Mitglied des Verwaltungsrates die OLZ in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."