Liechtenstein Life Assurance AG

Liechtenstein Life launcht mit Prosperity World neue Vorsorgewelt für Familien

Ruggell (ots)

Neue Produktfamilie Prosperity World erschliesst die dritte Schweizer Vorsorgesäule für die ganze Familie.

Passgenaue Vorsorge und Versicherungsschutz der Säulen 3a und 3b für jede Lebensphase.

Prosperity World wird in Zukunft sukzessive um zusätzliche innovative Lösungen erweitert.

Die Liechtenstein Life Assurance AG bringt mit Prosperity World eine überarbeitete Produktfamilie auf den Markt, die renditestarke Vorsorge und passgenauen Versicherungsschutz der dritten Säule für die ganze Familie eröffnet. Die drei innovativen Vorsorgevarianten Prosperity 3a, Prosperity Plus und Prosperity Junior lassen sich auf die individuellen Belange aller Familienmitglieder zuschneiden und je nach Lebensphase passend konfigurieren. Die Prosperity World Produktfamilie wird in Zukunft sukzessive um zusätzliche innovative Produktvarianten erweitert.

Eine vom Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Liechtenstein Life kürzlich durchgeführte, repräsentative Umfrage zeigte, dass viele Schweizerinnen und Schweizer erheblichen Nachholbedarf bei ihrer persönlichen Altersvorsorge sehen und fondsgebundene Lebens- und Pensionsversicherungen als ertragsstark einstufen:

57,6 % sorgen sich, dass sie oder ihre Familie im Alter den Lebensstandard nicht mehr halten können. Bei den Frauen sind es sogar 62,3 %.

Liechtenstein Life bringt jetzt mit der Produktfamilie Prosperity World ein Vorsorgemodell auf den Markt, das allen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu fondsgebundenen Lebensversicherungen der dritten Säule ermöglicht. Die drei aktuellen Produktvarianten können passgenau auf die jeweilige Lebenssituation, die optimale Absicherung und den renditeorientierten Ertrag konfiguriert werden:

Prosperity 3a: Smarter Risikoschutz und intelligente Vorsorge

Prosperity 3a ermöglicht flexibles Ansparen mit ertragsrelevanten Steuervorteilen für die gebundene Vorsorge. Versicherte können selbst mit niedrigen Einzahlungen ihre Vorsorgelücke reduzieren, indem auch die Steuerersparnis zur Vermögensbildung im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung genutzt wird. Zudem bietet Prosperity 3a Gestaltungsfreiheit beispielsweise bei Änderungswünschen, und einen Risikoschutz mit effektiver Erwerbsunfähigkeitsabsicherung und einem Todesfallschutz für die Familie von bis zu 500 % der Prämiensumme.

Prosperity Plus: Proaktiver Vermögensaufbau mit Kapitalmarktfokus

Prosperity Plus ist Absicherung und Vermögensaufbau à la carte. Kunden können ihren Vermögensplan der Säule 3b je nach individuellen Präferenzen konfigurieren und flexibel anpassen, wenn sich ihre Lebenspläne ändern: Per Bestimmung der begünstigten Person, per Kapitalabruf für Notfälle, per Anpassung der monatlichen Raten, oder per Optimierung für die Entwicklung an den Kapitalmarkt und die gewünschte Gestaltung der Auszahlungsmodalitäten.

Prosperity Junior: Finanzielle Basis für das ganze Leben

Prosperity Junior schafft die Grundlage für finanzielle Freiheit und effektive Absicherung, ein Leben lang: Die Variante der Säule 3b für Kinder nutzt die finanzielle Hebelwirkung langfristiger Investments in fondsgebundene Lebensversicherungen für einen effektiven Kapitalaufbau. Damit bildet Prosperity Junior eine solide Basis für spätere Ziele und Wünsche: sei es die Traumausbildung, eine Weltreise oder ein Wunschprojekt.

Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life erklärt: „Jede Schweizerin und jeder Schweizer hat nach unserer Philosophie ein Recht auf Wohlstand. Wir wollen ihnen mit unserer Produktfamilie Prosperity World die maximale Gestaltungsfreiheit dafür bieten, indem wir verlässlichen Vermögensaufbau mit unserer Kernkompetenz verbinden – renditestarke, fondsgebundene Lebensversicherungen. Unsere Produktfamilie Prosperity World stellt die Menschen, ihre Familien und ihre konkreten Lebenssituationen in den Mittelpunkt: Die Produkte der Prosperity World lassen sich für jede Lebenslage konfigurieren und für selbstbestimmte Vorsorge nutzen.“

Liechtenstein Life wird die Prosperity World Produktfamilie sukzessive um weitere, massgeschneiderte Produktvarianten ergänzen und innovative Leistungen integrieren.

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie unter: www.liechtensteinlife.com

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 120 Mitarbeitende beschäftigt.