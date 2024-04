Böhler Consultants GmbH

Aus hartliebpartner München wird BöhlerConsultants Executive Search

München (ots)

Das Münchner Team der renommierten Personalberatung Hartliebpartner Executive Search geht eigene Wege und agiert seit 1. April 2024 unter BöhlerConsultants Executive Search.

Nach einer Dekade der erfolgreichen Zusammenarbeit als Partner haben sich Christoph Hartlieb und Markus Böhler freundschaftlich entschieden, zukünftig die Märkte unter eigenem Namen zu bearbeiten. Markus Böhler, Gründer und Managing Partner von BöhlerConsultants Executive Search, bringt seine Erfahrung als ehemaliger Medienmanager und sein Netzwerk aus fünfzehn Jahren in der Personalberatung ein und fokussiert sich mit seinem Team weiterhin auf die Vermittlung von Führungskräften, die die digitale Transformation in ihren jeweiligen Branchen vorantreiben.

"Die digitale Transformation bleibt der Mega-Trend unserer Zeit, aktuell vorangetrieben durch Themen wie datengetriebene Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz oder Software as a Service", erklärt Markus Böhler. "Unser Anspruch bleibt es, auch unter neuer Flagge als verlässlicher Partner an der Seite unserer Klienten die richtigen Führungskräfte auf den wichtigen Positionen zu besetzen. Da uns die Digitalisierung als Personalberater immer stärker auch in neue Segmente wie LegalTech, FinTech oder PropTech/ConTech führt, freuen wir uns, unser Team zum Start mit Experten für diese Bereiche zu verstärken".

Dr. Christoph Hartlieb, Gründer und Managing Director von Hartliebpartner Executive Search: "Ich möchte Markus für viele Jahre erfolgreicher Partnerschaft danken und wünsche ihm für sein neues Vorhaben mit BöhlerConsultants Executive Search einen guten Start und natürlich viel Erfolg. Genauso optimistisch blicke ich auf mögliche zukünftige Kooperationen zwischen uns."