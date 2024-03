Microsoft Corp.; Oracle

Microsoft und Oracle erweitern ihre Partnerschaft, um die weltweite Nachfrage nach Oracle Database@Azure zu decken

Redmond, Washington, und Austin, Texas, 14. März 2024 (ots/PRNewswire)

Leistungsstarker Cloud-Datenbank-Service jetzt auch in Deutschland und Ankündigung fünf weiterer Cloud-Regionen in Planung für dieses Jahr (insgesamt 15 Regionen)

Microsoft Corp. und Oracle erweitern ihre Zusammenarbeit, um der wachsenden Kundennachfrage nach Oracle Database@Azure weltweit gerecht zu werden. Oracle Database@Azure wird auf fünf weitere Regionen ausgeweitet, wodurch sich die geplante Multi-Cloud-Verfügbarkeit auf insgesamt 15 Regionen global erhöht.

„Mit der Einführung von Oracle Database@Azure in Europa können Kunden in der Region zum ersten Mal Oracle-Datenbankdienste lokal auf OCI-Hardware in Azure-Rechenzentren nutzen", so Erin Chapple, Vizepräsidentin von Microsoft für Azure-Infrastrukturprodukte und Design. „Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Oracle zeigt unser gegenseitiges Engagement, Kunden dabei zu helfen, die Migration von Workloads in die Cloud zu optimieren, damit sie das Beste von Oracle mit der Breite der Microsoft-Cloud-Dienste wie Azure AI kombinieren können, um geschäftliche Innovationen zu fördern."

„Wir haben die enorme weltweite Kundennachfrage nach Oracle Database@Azure aufgegriffen und kündigen daher heute fünf weitere Regionen für die Roadmap an", so Karan Batta, leitende Vizepräsidentin, Oracle Cloud Infrastructure. „Wir sind hochmotiviert durch die Global-500-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Öl und Gas, Pharmazie und anderen, die Oracle Database@Azure bereits nutzen. Die steigende Nachfrage und die neuen und einheitlichen Anwendungsfälle bei OCI und Microsoft Azure zeigen, wie wichtig die Multi-Cloud-Implementierungen für unsere gemeinsamen Kunden sind."

Kunden können ab sofort Bestellungen für Oracle Database@Azure in der Microsoft Azure-Region Deutschland West Zentral in Frankfurt aufgeben. Dies stellt das Debüt von Oracle Database@Azure in Europa dar und ist die zweite Region nach der allgemeinen Verfügbarkeit von Microsoft Azure in USA Ost im Dezember 2023.

Um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden, wird der Dienst in diesem Jahr auch in den Cloud-Regionen Australien Ost, Brasilien Süd, Frankreich Zentral, Zentralindien, Italien Nord, Japan Ost, Südostasien, Schweden Zentral, Großbritannien Süd, USA Zentral, USA Süd Zentral und Vereinigte Arabische Emirate Nord angeboten.

„Unternehmen, die Angebote von mehreren Anbietern nutzen, tun sich schwer damit, ihre Workloads in die Cloud zu verlagern", sagt Holger Müller, Vizepräsident und leitender Analyst bei Constellation Research. „Die CxOs müssen sich für das bessere Angebot entscheiden und dann mit den Integrationskosten und dem Risiko leben. Die Partnerschaft zwischen Microsoft und Oracle ist eine innovative Lösung für diese Herausforderung, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre Oracle-Dienste über die Azure-Konsole bereitzustellen. Es ist keine Überraschung, dass Microsoft und Oracle jetzt auf den Kundenimpuls setzen und ihre Partnerschaft auf weitere Standorte ausweiten. Dies wird mehr Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre geschäftskritischen Arbeitslasten in die Cloud zu verlagern."

Mit Oracle Database@Azure, das auf OCI in Azure-Rechenzentren ausgeführt wird, profitieren Kunden von:

flexiblen Optionen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Migration ihrer Oracle-Datenbanken in die Cloud, einschließlich Kompatibilität mit bewährten Migrationstools wie Oracle Zero-Downtime Migration

höchster Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der Oracle-Datenbank sowie gleichen Funktionen und Preisen wie bei OCI

Einfachheit, Sicherheit und Latenz einer einheitlichen Betriebsumgebung (Rechenzentrum) innerhalb von Azure

Konsistenz mit lokalen Implementierungen von Oracle Database und Oracle Exadata, um die Notwendigkeit einer Neuarchitektur oder Umstrukturierung von Lösungen zu verringern

der Fähigkeit, neue Cloud-native Anwendungen mit OCI und Azure-Technologien zu erstellen, einschließlich der umfangreichen Azure-Entwicklungs- und KI-Dienste

einer einheitlichen Kundenerfahrung und Unterstützung durch Oracle und Microsoft

einem vereinfachten Einkauf über den Azure Marketplace und der Möglichkeit, Lizenzen, Verpflichtungen und Rabattprogramme von Oracle und Microsoft zu nutzen

der Sicherheit eines einheitlichen Dienstes und einer einheitlichen Architektur, die von zwei der vertrauenswürdigsten Namen in der Cloud getestet und unterstützt werden

