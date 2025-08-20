Aghanim Inc.

Aghanim präsentiert Checkout 2.0, Kinetic Framework und weitere Innovationen für die Zukunft des Game Commerce

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Aghanim, ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen mit über 250 webbasierten Game Hubs, die mit dem innovativen Game Hub Builder erstellt wurden, stellt jetzt die nächste Generation von Tools vor, die eine Direct-to-Consumer (DTC)-Strategie für Videospiele ermöglichen.

Aghanim, die Fintech-Kraft hinter der Direct-to-Consumer (DTC)-Revolution im Bereich des Mobile Gaming, bietet die revolutionären LiveOps Builder und Game Hub Builder an – und damit einen großen Schritt nach vorn, weg von den leistungsschwachen Webshops. Das in Los Angeles ansässige Fintech-Unternehmen erstellt in weniger als einer Minute inhaltsbasierte Community-Websites für mobile Spiele und kündigt nun mit Hilfe von Newton™, einem GenAI-gestützten Co-Piloten, stolz sein neues Angebot an:

Kinetic ™ – Ein proprietäres Entwicklungsframework , das eine beispiellose Anpassung und Kontrolle bei der Erstellung , Wartung und kontinuierlichen Optimierung von Aghanim-basierte Game Hubs ermöglicht.

– Ein proprietäres , das , Wartung und kontinuierlichen Optimierung von Aghanim-basierte Game Hubs ermöglicht. Blueprints ™ – Ein Set hochleistungsfähiger , webbasierter LiveOps-Kampagnen, die mit den LiveOps Builder -Vorlagen verwendet werden können und von Millionen von Spielerinnen und Spielern getestet wurden, die Aghanim-basierte Game Hubs besuchen.

– Ein , webbasierter LiveOps-Kampagnen, die mit den LiveOps Builder getestet wurden, die Aghanim-basierte Game Hubs besuchen. Aghanim Connect – Ermöglicht Game Studios die einfache Verbindung ihrer Aghanim-basierten Einheiten mit Tools und Diensten von Drittanbietern wie PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular und vielen anderen.

– Ermöglicht Game Studios die ihrer Aghanim-basierten Einheiten mit Tools und Diensten von Drittanbietern wie und vielen anderen. Aghanim Checkout 2.0 – Unsere neueste, schnellste und konversionsoptimierte Checkout-Technologie, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Game Studios und die einzigartigen unterschiedlichen Spielergewohnheiten, zu 100 % orientiert an den neuesten Entwicklungen in der Videospielindustrie.

Kinetic™ ermöglicht es Entwicklern und Publishern, durch eine einzigartig modulare und erweiterbare Architektur reichhaltige, immersive Web-Erlebnisse zu erstellen, zu verwalten und weiterzuentwickeln.

Das Herzstück von Kinetic™ ist ein blockbasiertes UI-System, das für spielorientierte Benutzeroberflächen optimiert ist und von einer adaptiven Layout-Engine angetrieben wird, die ein responsives Rendering über alle Geräte und Auflösungen hinweg gewährleistet. Die leistungsstarke Architektur unterstützt die Bearbeitung von Inhalten in Echtzeit und die Einbettung fortschrittlicher dynamischer Logik direkt in die Front-End-Strukturen, wodurch eine leistungsstarke und datengesteuerte Interaktivität ermöglicht wird.

Kinetic™ enthält eine proprietäre semantische Konfigurationssprache, die sowohl für menschliche Lesbarkeit als auch für Kompatibilität mit künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Dies ermöglicht die automatisierte Generierung, Bereitstellung, Wartung und Optimierung von Aghanim-basierten Game Hubs.

Kinetic™ wurde entwickelt, um sowohl den kreativen Ausdruck als auch die technische Präzision zu maximieren, und ermöglicht eine Personalisierung von jedem Website-Element bis ins kleinste Detail, was eine Live-Datenintegration, Variablenverwaltung und individuelle Anpassung ermöglicht.

Kinetic™ ist die Grundlage für die Bereitstellung visuell unverwechselbarer, technologisch fortschrittlicher und operativ agiler webbasierter Game Hubs, die es Spieleentwicklern ermöglichen, ohne Kompromisse innovativ zu arbeiten.

Aghanim Checkout 2.0 ist nicht nur ein Produkt-Update – es ist das Ergebnis kontinuierlicher Innovation und datengesteuerter Verbesserung. Seit seiner Gründung hat Aghanim Pionierarbeit bei der Verknüpfung von Apps mit dem Internet für mobile Spiele geleistet und über seine Game Hubs Spielersitzungen im hohen zweistelligen Millionenbereich generiert. Heute entfesseln wir die volle Power dieser Erfahrung in Form von Checkout 2.0, als Antwort auf die neuesten Entwicklungen in den USA, Japan und der Europäischen Union in Bezug auf Änderungen bei Vertrieb und Monetarisierung im Apple AppStore und auf Google Play.

Mit Aghanim Checkout 2.0, (aufgebaut auf einem proprietären Fintech-Stack), kann jedes Game Studio:

Spielerinnen und Spieler nahtlos aus dem Spiel zu einem browserbasierten Checkout weiterleiten

aus dem Spiel zu einem Spieler mit vorab gefüllten Warenkörben automatisch authentifizieren

Anreize zu schaffen für Spielerinnen und Spieler , Einkäufe zu tätigen und ihre Zahlungsdaten zu hinterlegen, indem Sie sofort einsetzbare White-Label- Treueprogramme und Cashback-Reward-Services anbieten

, Einkäufe zu tätigen und ihre Zahlungsdaten zu hinterlegen, indem Sie sofort einsetzbare White-Label- anbieten Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay , digitalen Geldbörsen und vieles mehr unterstützen

, digitalen Geldbörsen und vieles mehr unterstützen Taps schneller in Käufe umwandeln als mit jedem anderen handelsüblichen Zahlungstool – und Spieler anschließend nahtlos automatisch direkt zum Spiel zurückleiten.

Aghanim Checkout 2.0 steigert die Nettoeinnahmen von Game Studios um bis zu 220 % und liefert gleichzeitig geschäftskritische Marketing-Erkenntnisse , die zur Verbesserung des Return on Marketing Investment (ROMI) benötigt werden. Die Funktion ist tief in unseren firmeneigenen LiveOps Builder™ integriert, der programmatische Reaktionen auf das Verhalten jeder Spielerin und jedes Spielers in Echtzeit ermöglicht – sei es, dass nach einer erfolgreichen Transaktion ein Upsell-Angebot präsentiert oder nach einer fehlgeschlagenen Transaktion (aufgrund eines unzureichenden Guthabens) automatisch ein zeitlich begrenztes Alternativangebot ausgelöst wird, dessen Preis sich nach dem voraussichtlichen Kontostand der Spielerin oder des Spielers richtet.

Ganz gleich, ob Aghanim in eine App integriert, in einem Discord-Posting eingefügt, per E-Mail zugestellt, in eine Social Story eingebettet oder per QR-Code gescannt wird: Aghanim Checkout 2.0 – Payment Links holt Spielerinnen und Spieler dort ab, wo sie sind, und verwandelt sie in zahlende Nutzer – sofort.

Aghanim Connect ist die Grundlage der Verpflichtung von Aghanim, eine klare offene Plattform zu sein – eine Plattform, die aktiv mit Gleichgesinnten und Leadern in jedem Sektor der Videospielindustrie zusammenarbeitet.

Verbinden Sie über 30 vorintegrierte Tools nahtlos mit Ihrem Aghanim-basierten Stack –und vereinfachen Sie so Ihre Integration, synchronisieren Sie SKUs, Nachrichten und Leaderboards und stellen Sie die Datenkonsistenz bei globalen Marketingkampagnen sicher, indem Sie Ihre DTC-Verkäufe verknüpfen mit Plattformen wie PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular, Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel, und anderen.

Blueprints™ ermöglicht es Studios, praxiserprobte webbasierte Liveops-Kampagnen zur Monetarisierung zu entdecken und einfach zu implementieren, wobei die Liveops-Kampagnen von Spielerinnen und Spielern ausgelöst werden, die Aghanim-basierte Entitäten auf individueller Benutzerebene besuchen. Reagieren Sie programmatisch auf das Verhalten von Spielerinnen und Spielers bei der Anmeldung im Game Hub. Ob sie virtuelle Artikel kaufen, einen täglichen Reward beanspruchen, Coupons einlösen, Webshops besuchen, gefüllte Warenkörbe zurücklassen – Aghanim ermöglicht es Publishern und Entwicklern gleichermaßen, die volle Kontrolle über die Spielerreise zu behalten und die Konversionen durch ständiges a/b-Testing und Experimentieren zu maximieren – ohne dass hierfür Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Informationen zu Aghanim:

Aghanim ist eine integrierte Handels-, Liveops-Automatisierungs-, Community-Engagement- und Zahlungsplattform für mobile Spiele, gegründet von einem Team ehemaliger C-Level-Führungskräfte von Xsolla. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Verknüpfung von App und Web geleistet und bietet nun das nahtloseste App-to-Web-Checkouterlebnis auf dem Markt – praxiserprobt und optimiert anhand von Millionen von Datenpunkten, die von den Millionen von Nutzerinnen und Nutzern generiert wurden, die auf Aghanim-basierten Game Hubs aktiv sind, die auf Kinetic™, dem firmeneigenen Framework zur Anpassung von Websites, basieren.

Während die Regulierungen in den USA und Japan einen wichtigen Durchbruch darstellen, sehen sich Entwickler immer noch mit einem Flickenteppich von Vorschriften und einer uneinheitlichen Durchsetzung derselben auf den internationalen Märkten konfrontiert. Aghanim ist die Plattform der Wahl, die eine vollständig konforme, skalierbare Lösung für die Verbindung von Spielerinnen und Spielern mit webbasierten Game Hubs auf multinationaler Ebene bietet. Beginnen Sie gleich hier mit dem Aufbau Ihres eigenen Game Hubs: https://aghanim.com/

press@aghanim.com