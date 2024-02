Quercus Real Assets

Quercus bietet Anleihegläubigern 26% Rendite durch eine grüne Anleihe zur Genehmigungsentwicklung

Quercus zahlt nach zwei vorzeitigen Kapitalrückzahlungen einen Gewinnbeteiligungskupon für die erste grüne Anleihe des Marktes für Genehmigungsentwicklung.

Quercus Real Assets Limited (Quercus), der in London ansässige Spezialist für erneuerbare Energien, der sich auf internationale Investitionen im Rahmen der Energiewende konzentriert, hat 2021 über eine seiner luxemburgischen Tochtergesellschaften die erste grüne Anleihe für die Entwicklung von Genehmigungen ausgegeben. Die Anleihe erreichte am 13. Januar ihr Fälligkeitsdatum, als Quercus den Gewinnbeteiligungskupon nach zwei vorzeitigen Kapitalrückzahlungen im zweiten Halbjahr 2023 zahlte.

Die Anleihe wurde mit dem Ziel begeben, in den Genehmigungsprozess von Photovoltaik-Projekten in Südeuropa zu investieren. Quercus konzentrierte sich unter anderem auf den spanischen Markt und führte eine der größten Transaktionen in der europäischen Solarbranche seit 2020 durch, indem es ein Portfolio von insgesamt mehr als 800 MW an Projekten entwickelte und verkaufte, die zu aktuellen Preisen eine Investition von rund 700 Mio. Euro an Gesamtinvestitionen erfordern, um die Betriebsphase zu erreichen.

Diego Biasi, der Mitbegründer und Vorsitzende von Quercus, kommentiert:

„In einem schwierigen Klima sowohl während als auch nach der COVID haben wir diese grüne Anleihe für die Genehmigungsentwicklung - die wir als wegweisende Transaktion betrachten - erfolgreich aufgelegt und sie in vergleichsweise kurzer Zeit vorzeitig zurückgezahlt. Nur diejenigen, die sowohl mit der Entwicklung von Genehmigungen für erneuerbare Energien als auch mit dem Anleihemarkt vertraut sind, können wirklich ermessen, vor welcher Herausforderung wir standen. Wir lieben Herausforderungen, und es ist uns gelungen, alle Hindernisse zu überwinden, die eine besondere Wirtschaftslage, insbesondere in unserem Sektor, mit sich bringt, um dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen. Diese Hindernisse reichten von langen und unvorhergesehenen Verzögerungen im Verwaltungsverfahren bis hin zu einem überfüllten Markt für erneuerbare Energien, auf dem gute Investitionsmöglichkeiten Mangelware sind."

Die Anleihe wurde in einer Zeit aufgelegt, in der die Zinssätze negativ waren oder nahe bei Null lagen, und eine Gesamtrendite von 26 % in weniger als drei Jahren ist ein bemerkenswerter Erfolg für das englische Haus für erneuerbare Energien.

Quercus erweitert seine Genehmigungsaktivitäten in mehreren Regionen Südeuropas als ersten Schritt zum Aufbau eines neuen Portfolios von Solarkraftwerken, die auf Netzparität arbeiten.

„Wir wissen nicht genau, wie viele Gigawatt wir in absehbarer Zeit in Italien, Spanien und Griechenland bauen und betreiben werden, aber wir haben ein anfängliches Ziel von drei. Es hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und ob sich der rechtliche Rahmen weiter ändert, um Investitionen zu erleichtern", erklärt Diego Biasi.

Neben der Solarenergie untersucht Quercus weitere Marktsegmente für erneuerbare Energien. Kürzlich hat das Unternehmen sein Team in Europa um zwei leitende Manager mit Erfahrung in den Bereichen Fondsinvestitionen und Bau erneuerbarer Infrastrukturen erweitert.

Quercus Real Assets Limited ist ein Spezialist für erneuerbare Energien, der sich auf Investitionen in die Energiewende konzentriert und Büros in London und Dubai unterhält.

Diego Biasi und Simone Borla gründeten Quercus, indem sie einen in Luxemburg ansässigen Fonds einrichteten, der seit seiner Gründung über 1 Milliarde Euro an Bruttoinvestitionen in fünf verschiedene erfolgreiche Strategien getätigt hat. Im Januar 2020 begann Diego Biasi damit, das Geschäft von Quercus als Reaktion auf die Entwicklung des Energiesektors in Richtung eines stärker diversifizierten strategischen Investitionsansatzes zu lenken. Quercus hat bis heute über 40 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Seit der Gründung von Quercus vor über einem Jahrzehnt basiert die Strategie des Unternehmens auf der Überzeugung, dass die Schaffung von langfristigem Umwelt- und Sozialkapital die Rendite von Investoren und Aktionären untermauert und stärkt. Quercus ist bestrebt, Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln und verantwortungsvolle Investitionen zu unterstützen, um nachhaltige Erträge und Kapitalrenditen zu erzielen und gleichzeitig zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft beizutragen.

