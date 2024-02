AG&P Global

Nebula Energy LLC erwirbt Mehrheitsbeteiligung an AG&P LNG, einer Tochtergesellschaft der AG&P Group, die sich auf integrierte LNG-Terminals und die Entwicklung des nachgelagerten Gasmarktes konzentriert

Singapur (ots/PRNewswire)

Nebula Energy investiert 300 Millionen US-Dollar in die AG&P LNG-Plattform, um die Entwicklung von LNG-Terminals in aufstrebenden Märkten in Süd- und Südostasien zu beschleunigen

Nebula Energy LLC, ein integriertes Investitions-, Entwicklungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Florida, USA, wird von Peter Gibson, Gründer von Mas Energy und Executive Chairman und Eigentümer von Stellar Energy, Darren DeVore, Managing Partner, Broad Pine Investments, und Sam Abdalla, CEO des Unternehmens, unterstützt

Die bedeutende amerikanische Investition in AG&P LNG, eine Tochtergesellschaft der AG&P-Gruppe, an der Osaka Gas, JBIC (Japan Bank of International Cooperation) und Asiya, ein börsennotierter kuwaitischer Fonds, beteiligt sind, ist ein Zeichen für die rasch wachsende Bedeutung von Flüssigerdgas in Süd- und Südostasien (S/SE)

Investitionen zur Beschleunigung des Ausbaus der AG&P-LNG-Plattform und des Portfolios für die Entwicklung nachgelagerter Infrastrukturen in unterversorgten und schnell wachsenden S/SE-Märkten

Das führende Unternehmen für LNG-Terminals und nachgelagerte Infrastruktur, AG&P LNG (AG&P Terminals & Logistics Pte Ltd), eine Tochtergesellschaft der AG&P Group, gab heute bekannt, dass Nebula Energy LLC, ein voll integriertes Investitions-, Entwicklungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Sektoren Flüssigerdgas (LNG) und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS), eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat.

AG&P LNG hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und wird nun als unabhängige Tochtergesellschaft von Nebula Energy mit wichtigen Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Indien, Vietnam und Indonesien tätig sein. Peter Gibson wurde zum Chairman und Sam Abdalla zum Vice Chairman ernannt, während Karthik Sathyamoorthy weiterhin als CEO von AG&P LNG tätig sein wird. AG&P LNG beschleunigt die Einführung von nachgelagerten LNG-Infrastrukturen und Logistiknetzwerken und überbrückt die Lücke zwischen Infrastruktur/Logistik und Nachfrage mit seiner fortschrittlichen, proprietären LNG-Technologie und einzigartigen, führenden LNG-Referenzen, um LNG-Anlagen in schnell wachsenden Märkten zu entwickeln, zu besitzen und zu betreiben.

Karthik Sathyamoorthy, CEO von AG&P LNG, sagte: „Wir freuen uns sehr, Nebula Energy als unseren Hauptaktionär begrüßen zu dürfen. Die neue Kapitalbeteiligung wird den Aufbau des LNG-Infrastruktur-Ökosystems für die nachgelagerten Märkte beschleunigen, indem sie den Bedarf an kosteneffizienten LNG-Versorgungslösungen, die von Nebula Energy ermöglicht werden, in Kombination mit unseren überzeugenden technisch-wirtschaftlichen Lösungen deckt. Mit dieser Partnerschaft wird AG&P LNG die einzige integrierte Quelle für die schnelle Erschließung der kurzfristigen Marktnachfrage sein. Wir freuen uns sehr, mit Nebula Energy zusammenzuarbeiten und den Menschen in Süd- und Südostasien diese saubere Energie schnell und sicher zur Verfügung zu stellen."

Peter Gibson, Chairman von Nebula Energy LLC, sagte: „Wir freuen uns, an der Zukunft von AG&P LNG teilzuhaben und die Einführung dieses wichtigen Netzwerks für saubere Energie, einschließlich LNG-Terminals, Speicher- und Transportlösungen, zu beschleunigen und die kosteneffiziente Versorgung mit diesem Kraftstoff zu ermöglichen. Diese Partnerschaft fällt in eine Zeit, in der ein neuer Zyklus der LNG-Versorgung und eine steigende Nachfrage nach LNG auf den asiatischen Märkten zu verzeichnen ist, wo LNG zunehmend als entscheidender Brennstoff für eine tiefgreifende Reduzierung der Kohlenstoffemissionen erkannt wird. Mit der Präsenz von AG&P LNG in wachstumsstarken Regionen freuen wir uns darauf, diese Nachfragezentren rasch zu erschließen und zuverlässige LNG-Lieferquellen zu erschließen, um dem Nachfragewachstum gerecht zu werden."

Er fügte hinzu: "Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Nebula Energy eine Reederei, Nebula Energy Shipping, gründet, die alle Schiffsanlagen besitzen und betreiben wird. Dieses Unternehmen wird effiziente und sichere Transportdienstleistungen anbieten, um die wachsende Nachfrage unseres LNG-Geschäfts zu decken."

AG&P LNG verfügt über eine umfangreiche Wachstumspipeline mit insgesamt 6 LNG-Terminals in der Entwicklung mit einer geplanten Kapazität von 25 MTPA in mehreren internationalen Wachstumsprojekten. Im Rahmen seines LNG-Terminal-Projektportfolios ist AG&P LNG der Betreiber des ersten LNG-Import- und Wiederverdampfungsterminals auf den Philippinen, dem Philippines LNG (PHLNG) Import Terminal in der Batangas Bay.

Informationen zu AG&P LNG

AG&P LNG ist weltweit führend in der Entwicklung und dem Betrieb von LNG- und Gaslogistik- und Vertriebslösungen. AG&P bietet die Infrastruktur für einen sicheren und einfachen Zugang zu Erdgas in neuen und wachsenden Märkten. Wir agieren als Eigentümer und Dienstleister für die Entwicklung, Finanzierung, Planung, Beschaffung, das Projektmanagement und den Bau von Onshore- und Offshore-Gasinfrastrukturen und stellen die Verbindung zwischen Lieferanten und nachgelagerten Kunden her. Besuchen Sie www.agplng.com.

Informationen zu Nebula Energy

Nebula Energy ist ein voll integriertes Unternehmen für Investitionen, Entwicklung, Schifffahrt und Vermögensverwaltung, das kreative und wertschöpfende Lösungen für Versorgungsunternehmen, Privatunternehmen, Genossenschaften und Kommunen anbietet, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Unsere Projekte bieten einen erheblichen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen, indem sie die Emissionen und den CO2-Fußabdruck verringern und die allgemeine Zuverlässigkeit der Energieinfrastruktur verbessern. In Entwicklungsländern stellt Nebula Energy das erforderliche Kapital für umfassende Energielösungen für kritische Energie bereit, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Besuchen Sie www.nebulaenergy.net.

