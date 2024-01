Messari

Messari weitet Market Intelligence-Dienstleistungen auf Europa aus

Dublin (ots/PRNewswire)

Dublin wird Standort für das neue Europageschäft von Messari.

Messari, ein führender Anbieter von Marktanalyseprodukten im Bereich Digital Assets, gab heute seine strategische Expansion nach Europa mit der Gründung einer neuen Niederlassung in Dublin bekannt. Mit dieser Expansion wird Messari besser in der Lage sein, in Europa ansässige Unternehmen, Compliance-Teams, Builder und Investoren in der Region mit seinen Tools und Suportleistungen bei deren Aktivitäten in der Digital Asset Economy zu unterstützen.

Mit dieser Expansion nach Europa bleibt Messari seinem Ziel treu, fortschrittliche Marktanalysen und datengesteuerte Lösungen für digitale Vermögenswerte auf globaler Ebene anzubieten. Sie ist ein Beweis für das Vertrauen von Messari in die robuste Wirtschaft der Region und das wachsende Interesse an innovativer Finanztechnologie.

„Wir freuen uns, auf dem bisherigen Erfolg unseres Unternehmens aufbauen zu können, indem wir unsere Präsenz auf Europa ausweiten. Diese Expansion wird durch den bedeutenden Beitrag der Region zur Gestaltung unserer Branche beeinflusst", sagte Ryan Selkis, Gründer und CEO von Messari. „Der komplexe europäische regulatorische Rahmen und die strategische Lage Dublins machen die Stadt zu einer guten Wahl für unsere Expansion. Mit unserem Schritt nach Europa wollen wir eine treibende Kraft bei der Verbreitung digitaler Vermögenswerte bei internationalen Unternehmen und Privatpersonen sein."

Die europäische Expansion folgt auf die jüngste Expansion des Unternehmens nach Asien im November. Messari hat sich in den USA als zuverlässiger Anbieter für maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen etabliert, die darauf ausgerichtet sind, Teams zu unterstützen und die Produktivität und Effizienz zu steigern. Mit seinem Produktangebot ist Messari zu einer vertrauenswürdigen Quelle für alle geworden, die sich sicher in der Digital Asset Economy bewegen wollen. Weitere Informationen zu Messaris Enterprise-, Pro- und Protocol Reporting-Angeboten finden Sie unter messari.io.

Informationen zu Messari Messari wurde 2018 gegründet und ist der führende Anbieter von Produkten für die Marktanalyse im Bereich Digital Assets, die Experten dabei unterstützen, Digitale Assets/Web3 sicher zu handhaben. Wir sorgen für Transparenz und intelligentere qualitative und quantitative Analysen in der Branche, indem wir eine globale Analysedatenbank mit einem umfassenden Angebot an Datenvisualisierungs- und Asset Discovery-Tools kombinieren. Wir tragen dazu bei, dass sowohl Privatpersonen als auch institutionelle Anleger besser informiert in digitale Vermögenswerte investieren. Weitere Informationen finden Sie auf messari.io.