Hochmoderne Plattform für digitale Asset-Derivate von Membrane unterstützt ersten OTC-Handel für XBTO und Arbelos

Membrane Labs, Inc., ein führendes Softwareunternehmen für digitales Asset Management, gibt die Einführung seiner Derivate-Management-Plattform der nächsten Generation bekannt. Die Plattform ermöglicht ein nahtloses End-to-End-Management von OTC-Derivate-Transaktionen, einschließlich der laufenden Verwaltung von Sicherheiten auf Portfolioebene und der Abwicklung von Handelsströmen. Die Plattform definiert die Verwaltung des Derivatehandels im Bereich der digitalen Vermögenswerte für Institutionen neu, indem sie Probleme der operativen Effizienz und des Risikomanagements löst und gleichzeitig ein erstklassiges OTC-Handelserlebnis bietet. Der erste Handel auf der Plattform fand Anfang dieser Woche zwischen zwei Branchenführern, XBTO und Arbelos Markets unter Verwendung der End-to-End-Infrastruktur von Membrane statt.

„Kunden sehen in der Plattform von Membrane einen Game-Changer im Bereich der digitalen Assets", sagte Carson Cook, CEO von Membrane. „Unsere Technologie rationalisiert den Derivatehandel und das Gegenpartei-Risikomanagement auf einer einzigen Plattform. In Zusammenarbeit mit XBTO und Arbelos haben wir neue Maßstäbe für den institutionellen Zugang zu den Kapitalmärkten und das Portfoliomanagement gesetzt. Die Plattform von Membrane erhöht die Sicherheit und Effizienz des Krypto-OTC-Marktes."

Mike Geraci, Head of Derivatives bei Membrane, sagte: „Membrane erschließt das wahre Potenzial des OTC-Derivatemarktes und löst die Fragmentierung des Ökosystems, indem es ein integriertes Toolset für den direkten Marktzugang, die Abwicklung, kundenspezifische Paare und Bewertungen sowie das Sicherheitenmanagement bereitstellt. Angesichts dieser Infrastruktur gehen wir davon aus, dass sich die OTC-Märkte durch ein hohes Handelsvolumen und eine hohe Liquidität weiter entwickeln werden."

Arbelos Markets ist ein führendes Handelsunternehmen, das sich auf Derivate von „High Touch" bis „Programmatic" spezialisiert hat. Joshua Lim, CEO von Arbelos, hob die Wirkung der Plattform ebenfalls hervor: „Die Plattform von Membrane geht mehrere kritische Herausforderungen in unserer Branche an. Die nahtlose Integration von Buchung, Verwaltung von Sicherheiten mit Smart Contracts und Ausführung von Trades, gekoppelt mit erweiterten Margin-Funktionen, ist ein intelligenter Ansatz für den Krypto-Derivatehandel. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der operationellen Risiken und zur Verbesserung der Trading-Effizienz unseres Unternehmens." Shiliang Tang, President von Arbelos, ergänzte: „Die einfache Aktualisierung von Margin-Anforderungen und Sicherheitenbewegungen mit verbesserter Transparenz durch Membrane hat unsere operativen Prozesse erheblich vereinfacht. Außerdem hat dies der bilateralen Derivatelandschaft ein Maß an Transparenz verliehen, wie es in der Branche bisher schmerzlich vermisst wurde. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft neue Maßstäbe zu setzen."

XBTO wurde 2015 gegründet und bietet eine breit angelegte Plattform für digitale Assets und maßgeschneiderte Anlagelösungen für anspruchsvolle Anleger und Institutionen außerhalb der USA. Paul Eisma, Head of Options and Trading bei XBTO, sagte: „Als Pionier im Bereich der institutionellen Kryptofinanzierung ist XBTO stolz darauf, eine Gegenpartei beim ersten OTC-Handel mit Optionen auf digitale Vermögenswerte zu sein, der die Technologie von Membrane nutzt. Membrane hat hochmoderne Tools für institutionelle OTC-Optionen entwickelt, die jeden Aspekt des Handelslebenszyklus abdecken, einschließlich Sicherheiten- und Margin-Management, RFQ, Abwicklung und Reporting."

Informationen zu Membrane Labs

Membrane ist ein Software-Infrastruktur-Anbieter für einen unternehmensgerechten Kapitalmarktzugang, der in ein verwahrungsunabhängiges Abwicklungsnetzwerk für OTC-Kassageschäfte, Kredite, Derivate und das damit verbundene Sicherheitenmanagement mit vollständig anpassbarer Berichterstellung integriert ist.

