ERKLÄRUNG VON MAYANIQUEL ZUR AUFHEBUNG DER SANKTIONEN DURCH DIE OFAC

GUATEMALA-STADT (ots/PRNewswire)

Wir begrüßen den heutigen Schritt des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, Mayaniquel aus der Sanktionsliste zu streichen. Wie wir im Dezember 2022 öffentlich erklärt haben, beruht die Entscheidung, Mayaniquel in diese Liste aufzunehmen, auf Fehlern. Heute hat das OFAC ausdrücklich eingeräumt, dass keine Gründe vorliegen, Mayaniquel in der Sanktionsliste zu führen. Zudem haben wir in unserer Mitteilung vom Dezember 2022 dargelegt, dass Mayaniquel zu den in der heutigen OFAC-Pressemitteilung erwähnten Personen, Unternehmen oder Unternehmensgruppen keinerlei Verbindungen unterhält, noch bestanden solche Verbindungen in der Vergangenheit.

Während der erzwungenen Betriebseinstellung erlitt Mayaniquel in Panzos in der Region Alta Verapaz erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Schäden, die wir geltend machen werden.

Mayaniquel ist stolz, das Nickel zu liefern, das die Industriezweige rund um den Globus vorantreibt, auch in den USA. Wir freuen uns darauf, unseren Betrieb wieder aufzunehmen, unsere Mitarbeiter in Guatemala wieder einzustellen und die Gemeinden in der Region zu unterstützen.

