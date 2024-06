Automation Anywhere, Inc.

Automation Anywhere gibt die Gewinner der Auszeichnung „Global Partner of the Year 2024" bekannt

Globale Partner werden dafür ausgezeichnet, dass sie Unternehmen dabei unterstützen, intelligente Automatisierungsumstellungen zu beschleunigen

Automation Anywhere, ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Automatisierungslösungen, gab heute die Gewinner seiner Global Partner of the Year-Auszeichnungen bekannt, die auf dem jährlichen Partner Summit des Unternehmens verliehen wurden.

Mit den jährlichen Auszeichnungen werden Automation Anywhere Partner gewürdigt, die sich durch ihre geniale Lösungsimplementierung beispielhaft für den Erfolg ihrer Kunden eingesetzt und erhebliche Investitionen in den Aufbau von technischem Fachwissen für den Kundensupport getätigt haben. Die Auszeichnungen für globale Partner wurden an Partner in den Regionen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA), Indien, Asien-Pazifik und Japan (APJ) verliehen.

„Ich freue mich sehr, unseren ausgezeichneten Partnern bei den 2024 Global Partner of the Year Awards zu gratulieren", sagte Ben Yerushalmi, Senior Vice President, Global Alliances & Channels, Automation Anywhere. „Die herausragenden Leistungen dieser Unternehmen umfassen ein bemerkenswertes Umsatzwachstum und transformative Initiativen, um unseren gemeinsamen Kunden außergewöhnliche Kundenerlebnisse und Erfolg zu bieten. Im Namen von Automation Anywhere bedanken wir uns für Ihr Engagement für Innovation und die Bereitstellung wirkungsvoller KI-gestützter Automatisierungslösungen, die die Zukunft der Arbeit vorantreiben."

Zu den Kategorien und Gewinnern der Partnerauszeichnungen gehören:

Pinnacle Partner of the Year – Verliehen an einen Partner mit den meisten Neu- und Upsell-Buchungen, dem Engagement, den Status im Pinnacle Partner Programm zu erreichen und dem Einsatz, ein Automation Anywhere Partner zu sein. - Der Gewinner: Accenture

Verliehen an den Partner mit dem größten Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr. - Der Gewinner: re:Code Solutions

Ausgezeichnet wird ein Partner, der intelligente Automatisierungsprodukte oder -dienstleistungen für das Allgemeinwohl einsetzt, sei es zur Verbesserung der Gesellschaft, der Ethik oder der sozialen Auswirkungen. - Der Gewinner: Tata Consultancy Services

prämiert Personen mit dem höchsten Engagement innerhalb der Automation Anywhere Community. - Der Gewinner: Luke Keenan, Intelligent Automation Consulting

Verliehen an den Partner mit der größten Integrationstiefe und -breite zu Automation Anywhere und dem höchsten Umsatz im Geschäftsjahr 24. - Der Gewinner: AWS

Verliehen an den leistungsstärksten BPO-Partner, der ein signifikantes Wachstum und Investitionen in die Schaffung einer großen Tiefe und Breite von Anwendungsfällen zur Skalierung der Automatisierung in Unternehmen gezeigt hat. - Der Gewinner: Wipro

Die Auszeichnungen für den Partner des Jahres werden in den kommenden Monaten in den wichtigsten Regionen der Welt vergeben. Zu den Kategorien gehören: Rising Star of the Year, Automation Evangelist of the Year, One Team One Goal und Innovation Solution Partner of the Year.

Wenn Sie mehr über Programmressourcen und -vorteile erfahren oder Partner werden möchten, besuchen Sie https://www.automationanywhere.com/resources/partners.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, der KI unternehmensweit einsetzt. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, indem es das menschliche Potenzial durch KI-gestützte Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

