30 Jahre Kinderlachen im Kinderspital Zentralschweiz dank der Stiftung Theodora

Wir freuen uns, Sie zur Feier des 30-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen dem Kinderspital Luzern und der Stiftung Theodora einzuladen – am 21. Oktober 2025 von 16.00 bis 18.00 Uhr im Hörsaal des Kinderspitals Zentralschweiz (Spitalstrasse Haus 33, 6000 Luzern).

Hunzenschwil/Luzern, 15. Oktober 2025. Vor 30 Jahren, am 7. Februar 1995, begann die Zusammenarbeit zwischen dem Kinderspital Zentralschweiz in Luzern und der Stiftung Theodora. Seither besuchen die Traumdoktorinnen und Traumdoktoren mehrmals pro Woche junge Patientinnen und Patienten. Das Ergebnis: unzählige Momente voller Lachen, Freude, Leichtigkeit – und wertvolle Unterstützung für das Spitalpersonal. Am Dienstag, 21. Oktober 2025 wird dieses Jubiläum gemeinsam gefeiert.

Seit 1995 gemeinsam fürs Kind – Traumdoktoren als Teil des Behandlungsteams

Die Stiftung Theodora wurde 1993 von den Brüdern André und Jan Poulie gegründet, um Kindern im Spital wertvolle Augenblicke der Freude und Ablenkung zu schenken. Nach ersten Einsätzen im Waadtländer Universitätsspitals in Lausanne (CHUV) folgte 1995 das Kinderspital Zentralschweiz. Seither besuchen dort die speziell ausgebildeten Traumdoktorinnen und Traumdoktoren regelmässig junge Patientinnen und Patienten.

Heute sorgt ein siebenköpfiges Team – bestehend aus den Traumdoktoren Ahoi, Chrüsimüsi, Gugus, Hitzgi, Lilu, StrubuLà und Wolle – für Farbe, Freude und Fantasie auf den Stationen, im Notfall sowie vor und nach Operationen. Mit viel Einfühlungsvermögen schenken die Künstlerinnen und Künstler den Kindern Momente der Leichtigkeit und lassen den Spitalalltag für einen Moment in den Hintergrund treten.

Sabrina Figuera, Bereichsleiterin Pflege des Kinderspitals Zentralschweiz, betont: «Die Traumdoktoren sind nicht nur eine zusätzliche Unterstützung, sondern ein wichtiger Teil des Behandlungsteams. Sie sind eine wunderbare Ablenkung für unsere Patientinnen und Patienten, für die es gerade nicht so einfach ist.»

Kurt Bucher alias Dr. Wolle, der seit 2016 im Einsatz ist, unterstreicht die partnerschaftliche Zusammenarbeit: «Ich fühle mich als Teil des Ganzen – im Dienst der kleinen Patientinnen und Patienten und ihrer Familien. Das Vertrauen zum Pflegepersonal ist gross, der Umgang herzlich und fröhlich – immer zum Wohl der Kinder.»

Wirkung, die bleibt – Professionalität als Grundlage

Die Traumdoktorinnen und Traumdoktoren absolvieren eine einjährige Intensivausbildung in Zusammenarbeit mit der renommierten «Accademia Dimitri» und dem Institut und der Hochschule für Gesundheit «La Source» sowie jährliche Weiterbildungen. Hygiene, Entwicklungspsychologie und interprofessionelle Zusammenarbeit sind feste Bestandteile. Alexander Milligan, Verantwortlicher für das Traumdoktoren-Team in der Region «Nord-Süd-Achse» und selbst als Dr. Hüpf im Einsatz, erklärt «Wir legen grossen Wert auf Professionalität und richten uns nach den Bedürfnissen der Spitäler. Das Kinderspital Zentralschweiz ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Künstlerinnen, Künstler und Spitalpersonal Hand in Hand zum Wohl der Kinder zusammenarbeiten.»

Jubiläum in Zahlen

Seit dem ersten Besuch im Jahr 1995 haben die Traumdoktorinnen und Traumdoktoren im Kinderspital Zentralschweiz rund 154’000 Kinder besucht, das entspricht 28’000 Besuchsstunden. André Poulie, Gründer der Stiftung Theodora, sagt dazu: «Dafür sind wir unendlich dankbar, jede dieser Begegnungen steht für ein Lächeln, das Hoffnung schenkt.»

Dieses Engagement wird am Dienstag, 21. Oktober 2025, gemeinsam gefeiert: Vertreterinnen und Vertreter des Kinderspitals Zentralschweiz und der Stiftung Theodora feiern das 30-jährige Jubiläum mit der Ausstrahlung des Dokumentarfilms des Stiftung Theodora «The Power of Imagination» und einem Apéro.

Stimmen zum Jubiläum

Pflege, Kinderspital Zentralschweiz:

Nadine Felber, Pflegeexpertin Notfallpflege Pädiatrie in Ausbildung: «Gestern war ich im Notfall des Kinderspitals Zentralschweiz unterwegs und hatte viel zu tun. Als ich aus einem Patientenzimmer kam, sah ich Dr. Wolle mit einem Bobschlitten, darauf ein glückliches Kind – und Seifenblasen wirbelten wie Schnee umher. Das war wieder einmal der Hammer! Solche Momente schenken uns allen ein gratis Glücksschmunzeln.»

Stiftung Theodora:

Kurt Bucher alias Dr. Wolle: «Der Spass kommt bei der Zusammenarbeit nicht zu kurz: Immer wieder schmiede ich mit den Kindern geheime Pläne für kleine Streiche – manchmal auf die Kosten des Personals, und oft auch auf meine!»

Eltern:

Isidor Graf, Vater: «Wir danken Dr. Lilu und Dr. Wolle herzlich. Sie waren im Kinderspital Zentralschweiz der Lichtblick für unsere Tochter auf der Station! Das Furzkissen wird unvergessen bleiben.»

