Musim Mas Holdings

Musim Mas, Nestlé und AAK erneuern ihre Partnerschaft zur Bewältigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Anliegen

Singapur (ots/PRNewswire)

Musim Mas, Nestlé und AAK haben ihre Partnerschaft im vierten Jahr in Folge erneuert, um weiterhin unabhängige Ölpalmen-Kleinbauern in Aceh Subulussalam, Indonesien, zu unterstützen. Diese Partnerschaft, die 2021 ins Leben gerufen wurde, konzentriert sich auf die Bewältigung von Entwaldungsrisiken und die umfassenderen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich Kleinbauern gegenübersehen.

Das Herzstück der Zusammenarbeit ist das Subulussalam Smallholders Hub, eine landschaftsbasierte Initiative von Musim Mas, in deren Rahmen Kleinbauern und Village Extension Officers (VEOs) in guter landwirtschaftlicher Praxis (Good Agricultural Practices, GAP) und NDPE-Prinzipien (No Deforestation, No Peat, No Exploitation – (Keine Abholzung, Kein Torf, Keine Ausbeutung) geschult werden. VEOs dienen als lokale Ausbilderinnen und Ausbilder und Wissensmultiplikatoren in ihren Gemeinden.

In den vergangenen drei Jahren hat das Programm die Erwartungen übertroffen und insgesamt 1.581 Kleinbauern geschult (ursprüngliches Ziel: 1.250) und 117 VEOs (ursprüngliches Ziel: 60) geschult. In der zweiten Phase erhielten 20 leistungsstarke VEOs fortgeschrittene Weiterbildungen , die auf die indonesische ISPO-Zertifizierung abgestimmt sind, einschließlich Modulen zu Heimkompostierung , um die Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln zu verringern.

Mit der erneuerten Partnerschaft 2025 wird die Initiative zusätzlich 500 Kleinbauern und 20 weitere VEOs in die fortgeschrittene Weiterbildung aufnehmen. Damit erreicht das Programm insgesamt über 2.000 Kleinbauern und 40 VEOs mit fortgeschrittenen Fähigkeiten.

Über die Umweltschutzziele hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, die langfristige Resilienz der Gemeinschaften zu stärken. Musim Mas plant die Einführung neuer Fortbildungsmodule für sein Kleinbäuerinnenprogramm, die Einbeziehung von Jugendlichen und Bildung im Finanzbereich. Frauen werden weiterhin in den Bereichen Ernährung und Unternehmensführung unterstützt, wobei versucht wird, männliche Familienmitglieder einzubeziehen, um ein integratives und unterstützendes Umfeld zu fördern.

Da es wichtig ist, die nächste Generation einzubeziehen, wird das Programm auch jugendorientierte Informationen über nachhaltige Landwirtschaft, NDPE-Praktiken und Markterwartungen beinhalten. Es werden maßgeschneiderte Plattformen für den Kapazitätsaufbau entwickelt, um Innovation und Engagement bei jungen Bäuerinnen und Bauern zu fördern.

Die Initiative befasst sich auch mit dem Bedarf im Bereich Finanzplanung, insbesondere da sich die Kleinbauern auf die Wiederanpflanzungszyklen der Palmen vorbereiten. Schulung in Finanzmanagement soll sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristig ihre Selbstständigkeit zu sichern.

Musim Mas, Nestlé und AAK bekräftigen ihre gemeinsame Vision einer integrativen, nachhaltigen Palmölproduktion in Aceh. Da die Umsetzung der EUDR näher rückt, bietet die Partnerschaft auch einen wichtigen Unterstützungsmechanismus, um Kleinbauern bei der Einhaltung der Vorschriften zu helfen und ihre aktive Teilnahme an den globalen Lieferketten zu gewährleisten.