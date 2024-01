Bybit

Von den Alpen zur Blockchain: Geschäftsführer von Bybit spricht vor Krypto-Führungskräften und globalem Publikum

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Ben Zhou, Mitbegründer und Geschäftsführer von Bybit, der weltweit drittgrößten Kryptobörse nach Volumen, wird diese Woche auf der exklusiven CfC-Konferenz in St. Moritz entscheidende Einblicke in die Welt der Kryptowährungen geben. Diese führende Veranstaltung dient als Drehscheibe für Vordenker aus den Bereichen traditionelle Finanzen und Blockchain, um zusammenzukommen, sich auszutauschen und die Entwicklung der Branche zu prognostizieren.

Ben wird sich an den Diskussionen beteiligen, die Bitcoin-ETFs analysieren und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf ein Spektrum von Marktteilnehmern beleuchten, von Familienunternehmen bis hin zu institutionellen Fonds, die sich an Kryptowährungen wagen. Wie immer wird Ben versuchen, die Komplexität von Kryptowährungen zu entmystifizieren und Wege zu finden, diese Finanzinstrumente einer breiteren Masse zugänglich zu machen.

Seine Leidenschaft spiegelt sich im Streben von Bybit wider, die „Krypto-Arche" der Welt zu sein, die Investoren mit dem Wissen und den Werkzeugen ausstattet, die notwendig sind, um sich in der aufkeimenden Kryptowirtschaft zurechtzufinden. Dieses Ethos trifft den Kern der Mission des CfC St. Moritz: ein Umfeld schaffen, das für die Aufklärung und den Aufbau strategischer Allianzen zwischen der Elite im Finanzbereich und bei digitalen Vermögenswerten geeignet ist.

Die Teilnahme von Bybit an der Konferenz zusammen mit anderen renommierten Unternehmen und Personen unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Branche. Während die Finanzwelt kurz vor einem Umbruch steht, führen Bybit und Zhou sowohl neue Marktteilnehmer als auch erfahrene Investoren durch das komplexe Geflecht des digitalen Zeitalters.

Ben wird sich diese Woche auch an ein weltweites Publikum wenden, wenn er seine Krypto-Keynote-Rede am 10. Januar 2023 auf der Bybit-Website ausstrahlt. Die Teilnehmer werden mehr darüber erfahren, was in den kommenden Jahren auf dem Gebiet der Kryptowährungen zu erwarten ist, und haben die Chance, Preise und Handelsboni zu gewinnen.

„Wir stehen vor einem entscheidenden Moment für die Investitionslandschaft und läuten eine neue Ära ein, in der Krypto-Anlagestrategien zugänglich und ausgereift sind", sagte Ben. „Meine Aufgabe ist es, einen Zugang zu bieten, damit so viele Menschen wie möglich diese unglaubliche Chance nutzen können."

#Bybit / #TheCryptoArk

Informationen zu Bybit

Bybit gehört gemessen am Volumen zu den drei größten Kryptowährungsbörsen und verzeichnete im Jahr 2018 20 Millionen Nutzer. Das Unternehmen stellt eine professionelle Plattform bereit, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.

Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Press.