WelsRock 24 - BÖHSE ONKELZ - Konzert Wels Trabrennbahn

mit insgesamt 14 Shows melden sich die Böhsen Onkelz 2024 mit ihrer Open Air Tour durch Deutschland und Österreich zurück.

Aufgrund der hohen Nachfrage der Fans in und um Österreich, wird es zudem ein weiteres Konzert auf der Trabrennbahn in Wels geben. Dieses findet am Samstag, 14.09.2024 um 20 Uhr statt. Damit kehren die Onkelz nach fast exakt fünf Jahren zurück an jene Konzertstätte, auf der sie bereits im September 2019 mit mehr als 40.000 Fans ein unvergessenes Open-Air gespielt haben. Die vier Frankfurter erinnern sich immer gern an die Shows in Österreich der vergangenen Jahre, die ausnahmslos sowohl ausverkauft, als auch durch ihre Stimmung geglänzt haben. Die Fans erwartet somit nichts weniger als ein grandioser Abschluss der Open Air Shows 2024.

Der VVK bei oeticket.com startet am 17.11.2023 um 15 Uhr

Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: presse@onkelz-offiziell.de

WelsRock 24 - Böhse Onkelz

Konzert Wels Trabrennbahn

Datum: 14.09.2024, 15:00 - 23:00 Uhr

Ort: Wels, Österreich

Url: http://www.weva.at

