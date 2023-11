Akkodis

Zinnov positioniert Akkodis als globalen Führer für seine ER&D und Digital Engineering-Dienstleistungen

Zürich (ots/PRNewswire)

Die Bewertungen der Zinnov Zones würdigen die Fähigkeiten von Akkodis in mehreren Kategorien, darunter ER&D-Dienstleistungen, Digital Engineering-Dienstleistungen, Daten- und KI Engineering-Dienstleistungen, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Elektrifizierung.

Akkodis, ein globales Unternehmen für digitales Engineering und das Tech-Geschäft der Adecco Group, freut sich bekannt zu geben, dass es in den Zinnov Zones for ER&D and Digital Engineering Services Ratings 2023 als führend eingestuft wurde. Zinnov, ein führendes globales Managementberatungsunternehmen, führte im Rahmen seiner jährlichen Bewertungen eine ganzheitliche Evaluierung von rund 60 der führenden Dienstleistungsanbieter durch und bewertete die Fähigkeiten und die Skalierbarkeit dieser Unternehmen in der gesamten ER&D-Wertschöpfungskette.

Diese Bewertungen gelten als Goldstandard auf dem globalen ER&D- und Digital Engineering-Markt, der es Unternehmensleitern in allen Branchen ermöglicht, starke Partner für eine schnellere und effizientere Umsetzung von ER&D-geführten Dienstleistungsinitiativen auf der ganzen Welt zu identifizieren. Sie bieten einen umfassenden Überblick über den globalen ER&D-Bereich. Die Bewertung wird weiter in Kategorien unterteilt, um eine vertikale, horizontale und geografische Übersicht zu erhalten.

In den Zinnov Zones for ER&D and Digital Engineering Services Ratings 2023 wurde Akkodis von Zinnov als führend in der Gesamtkategorie Digital Engineering-Dienstleistungen, in der Kategorie Daten- und KI Engineering-Dienstleistungen sowie für seine Branchenkompetenz in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil sowie Elektrifizierung ausgezeichnet. Das Rating zeichnete Akkodis auch als führendes Unternehmen in der Kategorie ER&D-Dienstleistungen aus, das in der Region Europa bemerkenswerte Leistungen erbrachte.

„Es ist eine Ehre, von Zinnov als ein globaler Führer in ER&D-Dienstleistungen anerkannt zu werden", sagte Jan Gupta, Präsident von Akkodis. „Diese Bewertung spiegelt das Bekenntnis von Akkodis wider, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und voranzutreiben, indem sie die Möglichkeiten der Smart Industry nutzen. Unsere Ingenieure und Digitalexperten arbeiten leidenschaftlich gerne Seite an Seite mit Kunden und Partnern, um gemeinsam Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, und zwar in dem Tempo und in dem Umfang, der erforderlich ist, um sie bei Umbrüchen zu unterstützen, ihre Leistung zu steigern und dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein."

Sidhant Rastogi, Managing Partner bei Zinnov, kommentierte: „Das Bekenntnis von Akkodis zur Innovation und ihre tiefgreifende Expertise bei der Integration von Spitzentechnologien wie KI, Datenanalyse und IoT in fertigungsintensiven Sektoren zeichnen sie aus. Ihr globales Liefernetzwerk, ihre End-to-End-Lösungen für die Mobilität der Zukunft und ihre beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erbringung groß angelegter E-Mobilitätsdienste haben die Position von Akkodis als führendes Unternehmen im Bereich Automobil ER&D gefestigt. Ihre strategischen Investitionen in Cybersicherheit, softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV) und nachhaltige Technologien haben sie als Spitzenkandidaten positioniert, gut verankert in der Führungszone der ER&D and Digital Engineering Zinnov Zones Ratings 2023."

Informationen zu AKKODiS

Akkodis ist ein globales Unternehmen für digitale Technik und führend in der Smart Industry. Mit unseren Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Solutions, Talent und Academy unterstützen wir unsere Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Hauptsitz in der Schweiz und als Teil der Adecco Group ist Akkodis ein vertrauenswürdiger Technologiepartner für die Industrien der Welt. Wir sind Mitgestalter und Wegbereiter für Lösungen, die zur Bewältigung großer Herausforderungen beitragen, von der Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie und umweltfreundlicher Mobilität bis hin zur Verbesserung der Nutzer- und Patientenzentrierung. Gestärkt durch eine Kultur der Integration und Vielfalt kombinieren unsere 50.000 Digitalexperten in 30 Ländern erstklassige Technologien und branchenübergreifendes Wissen, um zielgerichtete Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Unsere Leidenschaft ist es, gemeinsam eine smartere Zukunft zu gestalten. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook Twitter

Informationen zu Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Talent-Unternehmen. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Durch unsere drei globalen Geschäftsbereiche - Adecco, Akkodis und LHH - in 60 Ländern ermöglichen wir nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen, liefern digitale und technische Lösungen, um den Wandel in der Smart Industry voranzutreiben, und befähigen Unternehmen, ihre Belegschaft zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich für eine integrative Kultur, die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit und die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der Schweizer Börse SIX (ADEN) notiert. www.adeccogroup.com