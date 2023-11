The Tomorrow Foundation

The TMRW Foundation schließt strategische Partnerschaft mit SuperGears Games

The TMRW Foundation CEO und Gründer Cevat Yerli wird in den Vorstand des Spielestudios berufen

Berlin (ots)

Mit dem Investment von The TMRW Foundation steigt die Spannung auf das mit Debüt von SuperGears Games, das Franchise "Racing Kingdom" und das kommende Spieleportfolio.

Mit Cevat Yerli im Vorstand des Studios wird die über 20-jährige Erfahrung der SuperGears-Gründer Yasin und Yakup Demirden im Bereich PC- und Mobile-Gaming mit der Expertise eines Industriekenners ergänzt.

Das mit Spannung erwartete mobile Multiplayer-Rennspiel "Racing Kingdom" soll im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen und eine neue Reihe von Titeln einleiten.

Das europäische Technologieunternehmen The TMRW Foundation gibt seine Beteiligung an SuperGears Games bekannt. Der CEO und Gründer von The TMRW Foundation, Cevat Yerli, wird Teil des Vorstands von SuperGears und verstärkt die Führung des Studios. Yerli arbeitet eng mit den Gründern Yasin und Yakup Demirden zusammen, um das Wachstum des Studios zu beschleunigen und die Vision des innovativen Unternehmens umzusetzern. SuperGears Games wird bereits mit 10 Millionen Dollar bewertet, was auf das erkannte Potenzial in der Spieleindustrie hinweist.

Cevat Yerlis Engagement ergibt sich aus dem persönlichen Vertrauen in die Gründer von SuperGears, Yasin & Yakup Demirden, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mitbringen. Ihre beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich PC- und Mobile-Gaming demonstriert ihr tiefes Verständnis für den Spielemarkt und ihre Fähigkeit, außergewöhnliche Spielerlebnisse zu liefern.

"SuperGears ist im Begriff, mit Racing Kingdom etwas wirklich Bahnbrechendes zu entwickeln, und ich freue mich darauf, Teil dieser Reise zu sein", so Yerli. "Das Engagement des Teams für Innovation und die Leidenschaft für außergewöhnliche Spielerlebnisse passen ideal zu meinen eigenen Vorstellungen und Ideen für die Branche. Ich sehe ein enormes Potenzial in Racing Kingdom und glaube, dass es die Art und Weise, wie wir Rennspiele erleben, neu definieren wird."

Mit dem Investment unterstreicht The TMRW Foundation seine Rolle als Venture Builder. Ziel ist, talentierte Unternehmer, die zum Mindset und technischen Portfolio passen, auf dem Weg zu mehr Wachstum zu unterstützen. Die TMRW Foundation verfügt bereits über eine umfangreiche Patentrechtsammlung und geistiges Eigentum das Entwicklungen in Wissenschaft, Technologie und Medizin ermöglicht, die über die Spielebranche hinausgehen.

SuperGears Games wurde 2022 in Istanbul von Yasin und Yakup Demirden gegründet und ist auf Rennspiele für unterschiedliche Plattformen spezialisiert. Ihr erstes Franchise, "Racing Kingdom", soll im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen und erhebt den Anspruch, das Genre neu zu definieren. "Racing Kingdom" zeichnet sich durch eine Reihe innovativer Features aus, die individuelles Gameplay und packende Multiplayer-Erlebnisse ermöglichen und für Rennsport-Enthusiasten aller Niveaus, von Gelegenheitsfahrern bis hin zu Hardcore-Fahrern sehr attraktiv sind.

"Wir sind stolz darauf, Cevat Yerli als Investor und Mitglied unseres Aufsichtsrates zu begrüßen", sagt Yasin Demirden, Gründer und CEO von SuperGears. "Sein Ideenreichtum und seine Erfahrung in der Spieleindustrie werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir "Racing Kingdom" einem weltweiten Publikum vorstellen. Mit der Beratung von Cevat sind wir sicherer denn je, dass "Racing Kingdom" die Welt der Racing Games verändern wird."

Der Start von Racing Kingdom ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Investorenanfragen und Interessensbekundungen sind willkommen.

Für weitere Informationen über die TMRW Foundation besuchen Sie bitte tmrw.com.

Für weitere Informationen über SuperGears Games besuchen Sie bitte supergears.games