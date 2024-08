PROCOM

PROCOM lanciert am Tag der Gebärdensprache seine neue Kommunikationsplattform myPROCOM

Können gehörlose und hörende Menschen miteinander telefonieren? Antwort: Ja. Möglich macht dies eine Applikation, die auf der einen Seite Gehörlose mit Video-Telefonie, und auf der anderen Seite Hörende mit Mobiltelefon oder Telefon verbindet. Dazwischen dolmetscht eine Gebärdensprachdolmetscherin die Kommunikation. Diese Dienstleistung erbringt die Stiftung PROCOM – Tag für Tag, seit nun über 10 Jahren.

Von Graham Bell bis myPROCOM

Graham Bell, der Erfinder des Telefons, würde sich freuen: zeitgleich zum Welttag der Gebärdensprache lanciert PROCOM seine neue Kommunikations-App: myPROCOM. Die App ist um einiges moderner und kundenfreundlicher als die bisherige App myMXX. Dies ist ein grosser Tag für PROCOM, und ein grosser Tag für die barrierefreie Kommunikationswelt. Bemerkenswert ist: Die App und die Nutzung des Dienstes sind für Privatpersonen kostenlos.

Tag der Gebärdensprache und Blick hinter die Kulissen

Der Termin für die Einführung von myPROCOM ist bewusst auf den Tag der Gebärdensprache am 23. September gelegt worden. Zu diesem Anlass veranstaltet PROCOM an deren Standorte in Olten, Lausanne und Lugano einen Tag der Offenen Tür. Hierzu lädt die Stiftung die gehörlose und auch die hörende Bevölkerung auf einen Blick hinter die Kulissen der Stiftung ein.

Wo, wann?

PROCOM, Tannenwaldstrasse 2, 4600 Olten

PROCOM, Rue Caroline 7bis, 1003 Lausanne

PROCOM, Via Giuseppe Motta 7, 6900 Lugano

Zeit: jeweils von 14:00 bis 19:00 Uhr

Was erwartet die Besucher in Olten, Lausanne und Lugano?

- Sie erleben live die Premiere der myPROCOM App, die ab sofort die myMMX Plattform ersetzt. Ab dem 23.9.2024 laufen alle Anrufe über die neue App. Für Besucher des Tags der offenen Tür besteht die Möglichkeit, diese vor Ort und als Erste auszuprobieren.

- PROCOM Mitarbeitende erklären die neuen Funktionalitäten und ermöglichen einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen.

myPROCOM ist das Tor in eine inklusive Kommunikationswelt

myPROCOM ist mehr als nur eine App – es ist die Verbindung in eine inklusive Kommunikationswelt. Mit Schweizer Technologie und einer bedienungsfreundlichen Benutzeroberfläche sorgt myPROCOM für eine reibungslose Kommunikation zwischen hörenden, gehörlosen und schwerhörigen Menschen – egal, wo sie sich befinden. «Mit myPROCOM setzen wir einen neuen Standard in der barrierefreien Kommunikation», sagt Roman Probst, Geschäftsführer von PROCOM. «Wir freuen uns, diese Innovation am Tag der Gebärdensprache zu präsentieren und gemeinsam mit unserer Community zu feiern.» Interessierte sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über die Umstellung zu informieren und die neue App direkt herunterzuladen und auszuprobieren.

Medienvertreter werden gebeten, sich im Vorfeld unter media@procom.ch anzumelden.

Zur Stiftung PROCOM

Die gemeinnützige Stiftung PROCOM wurde 1988 gegründet und zählt heute rund 150 Mitarbeitende. Ihre Dienstleistungen umfassen einen Dolmetschdienst für Gebärdensprache sowie die Übersetzung von Text in Gebärdensprache. Ausserdem wird laufend in eine moderne Infrastruktur investiert, nach neuen und besseren Kommunikationslösungen gesucht. Sie steuert das Angebot für Gebärdensprachdolmetschen für die gesamte Schweiz, was in dieser Art weltweit einzigartig ist.